Osobní bankroty po novelizaci zákona

Počátkem června minulého roku nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, díky níž na možnost osobního bankrotu dosáhl širší okruh lidí. Po její účinnosti vzrostl počet osobních bankrotů i návrhů na ně téměř o dvojnásobek.

Lidé mohou od té doby nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 % dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů. Dlužníci musejí věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Celková nejnižší suma i s odměnou činí zhruba 2000 korun měsíčně.

Loni bylo v České republice vyhlášeno 18 493 osobních bankrotů, jejich počet meziročně vzrostl o 42 %, zatímco počet návrhů na osobní bankrot se zvýšil o 48 %. »Nárůst počtu osobních bankrotů způsobila loňská červnová novela insolvenčního zákona, po jejíž účinnosti vzrostl počet osobních bankrotů téměř na dvojnásobek. V letošním roce proto můžeme očekávat další meziroční nárůst počtu osobních bankrotů, i když ne tak vysoký jako v roce 2019,« uvedla letos v lednu analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

V souvislosti s koronavirovou krizí nabyla účinnost novela insolvenčního zákona, která mění pravidla insolvencí i exekucí. Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí.

(ici)