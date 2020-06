Ilustrační FOTO - Pixabay

Tropický les mizí

Loni se na světě vykácelo nebo vypálilo 11,9 milionu hektarů tropického lesa. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila organizace Global Forest Watch (GFW). Rok 2019 tak byl co do odlesňování podle ní třetí nejhorší od počátku nového tisíciletí.

Z celkové rozlohy vykáceného či vypáleného tropického lesa tvořil 3,8 milionu hektarů nedotčený prales, který je důležitý pro biodiverzitu na planetě. Zbytek činil les druhotný, který vzniká přirozenou obnovou či zalesněním. Podle GFW tak loni zmizela každých šest vteřin část nedotčeného pralesa o velikosti fotbalového hřiště. Horší situace než loni byla v oblasti ničení nedotčených pralesů od počátku tisíciletí jen v letech 2016 a 2017, uvádí studie. Obzvlášť špatná byla podle GFW situace loni v Brazílii, kde nenávratně zmizelo 1,4 milionu hektarů pralesa, a dále v Kongu (475 000 hektarů), Indonésii (324 000 hektarů) a Bolívii (290 000 hektarů).

Slibné jsou podle GFW naopak zprávy ze západní Afriky. Například Ghana či Pobřeží slonoviny snížily loni ve srovnání s rokem 2018 úbytek původního pralesa o padesát procent. Organizace Global Forest Watch zároveň varovala, že by pandemie COVID-19 mohla mít negativní vliv i na další odlesňování. Podle její zástupkyně Mikaely Weisseové by se totiž vlády mohly v rámci úsilí o hospodářskou obnovu po pandemii pokusit oslabit zákony na ochranu životního prostředí.

(čtk)