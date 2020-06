Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Česko-Slovensko obnoveno

Od půlnoci byl plně obnoven volný pohyb lidí mezi ČR a Slovenskem a obě země se tak vrátily ke stavu v době před pandemií koronaviru. Oznámili to premiéři obou zemí Andrej Babiš (ANO) a Igor Matovič u příležitosti Matovičovy první oficiální návštěvy ČR.

Premiéři uvedli, že uvolnění hraničního režimu přivezl Matovič jako dárek při své první oficiální návštěvě ČR. Řekli, že se na něm dohodli před dvěma dny, od té doby to ale udržovali jako tajemství. »Dnešním dnem obnovujeme Česko-Slovensko,« řekl dokonce v nadsázce slovenský premiér. Dosud čeští občané mohli bez povinnosti předložení negativního testu na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit. Hranice také bylo možné překračovat pouze na oficiálních přechodech.

ČR jednala se Slovenskem a dalšími státy střední Evropy o otevření hranic od 15. června. Matovič řekl, že dostal od týmu slovenských vědců zelenou k tomu, aby se hranice otevřely už nyní, a to pro jakoukoli formu dopravy, nejen pro individuální cestování. Podle Babiše o tom diskutují ministři vnitra, i podle něj by měla být mezinárodní vlaková a autobusová doprava na Slovensko bez omezení.

Slovenský premiér také řekl, že od vědců dostal povolení pro obnovení volného pohybu osob i s jinými zeměmi. Neupřesnil, o jaké státy jde. Například Rakousko oznámilo, že od čtvrtka ruší kontroly na všech svých hranicích s výjimkou těch s Itálií. Lidé z ČR, Slovenska i dalších sousedních zemí nebudou při cestě do Rakouska muset předkládat negativní test na koronavirus, nepočítá se ani s povinnou karanténou.

Uvítací ceremoniál před Kramářovou vilou opatření proti koronaviru ovlivnila. Oba premiéři měli roušky a bílé rukavice, stejně jako členové jejich delegací. Když Matovič vystoupil z limuzíny, přivítal se s Babišem objetím, poté oba prošli po červeném koberci před čestnou stráží a podívali se z vyhlídky na Prahu. Následně společně oznámili uvolnění hraničního režimu.

Igor Matovič. FOTO - wikipedia commons

Premiéři poté jednali i o evropském fondu obnovy po epidemii koronaviru. Podle nich by se měla visegrádská čtyřka (V4) dohodnout na společném postoji k němu. ČR a Maďarsko zatím návrh kritizují, Slovensko a Polsko jsou k němu vstřícné. Debata má pokračovat i na summitu V4 v Lednici 11. června. Český premiér zopakoval, že má vůči návrhu fondu výhrady. Kritizoval zejména skutečnost, že by jedním z kritérií pro rozdělování peněz měla být míra nezaměstnanosti, která podle něj s dopady epidemie nesouvisí. Babiš naznačil, že by za vhodnější kritérium považoval dopad pandemie na hrubý domácí produkt jednotlivých zemí. Matovič naopak zopakoval, že Bratislava se k návrhu fondu staví vstřícně.

Matovič po jednání s Babišem také řekl, že se letos uskuteční i pravidelné společné zasedání české a slovenské vlády. Zatímco loni se ministři sešli ve Valticích, nyní Bratislava plánuje schůzku ve Slovenském ráji. Termín zatím stanoven nebyl.

Po jednání s českým premiérem se Matovič setkal i s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě. Podle vyjádření Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka politici měli jednat zejména o česko-slovenských vztazích nebo o prioritách Matovičova kabinetu.

Matovič se svým politickým uskupením Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) vyhrál březnové parlamentní volby, čímž ukončil osmiletou vládu Směru-SD. Premiérem byl jmenován 21. března. Je tradicí, že první cesta českých a slovenských premiérů vede do země, se kterou je pojí společná československá historie. Matovič zatím, stejně jako většina evropských lídrů, zahraniční cesty odkládal kvůli koronaviru.

(ste)