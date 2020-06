Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslanci nerozhodli o podílu českých potravin

O zavedení povinného minimálního podílu tuzemských potravin na pultech obchodů Sněmovna zatím nerozhodla. Ačkoli měla zákon schvalovat, po rozsáhlé, místy i emotivní a ostré diskusi ho vrátila do druhého čtení, kdy je možné opět načíst pozměňovací návrhy. Vrácení žádal sněmovní zemědělský výbor.

Poslanecký návrh směřoval k vládní novele, která má zabránit prodeji potravin dvojí kvality. Pozměňovací návrh zavádějící do novely povinný podíl českých potravin v obchodech předložila skupina dvou desítek poslanců ze všech politických stran. Kdyby byl schválen, na pultech by muselo být již od příštího roku nejméně 55 % potravin z ČR. Následně by se měl tento podíl zvyšovat o pět procentních bodů každý rok až na 85 %.

Návrh na minimální podíl kritizovaly Hospodářská komora i Svaz obchodu a cestovního ruchu. Podle nich by takto přijatá norma byla v rozporu s evropským právem a vedla by ke zdražování a snižování kvality zboží.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) s vrácením do druhého čtení souhlasil. »Já nevidím důvod, aby se sem vozila jablka z Jižní Ameriky v sezoně. Nevidím důvod, abychom dováželi hrušky,« řekl. »Všichni, kteří proti tomu vystupují, jsou zastánci obchodních řetězců,« hájil povinný podíl českých zemědělských výrobků na domácím trhu. »Zákazník nerozhoduje o ničem, rozhoduje řetězec. Zákazník si kupuje to, co mu řetězen nabídne. To za prvé. Věřte, že s tím mám zkušenosti. Za druhé, prosím, tady se neustále mele řepka, ale 66 % řepky se zpracovává v potravinářství, tzn., že je úplně mimo to, co tady říkáte,« zdůraznil.

Řekl, že vláda chce podporovat ty, kteří chtějí měnit krajinu, a ta se bude měnit tím, že podpoříme ovocnářství, zelinářství, chmelařství a brambory. »A je mi jedno, jestli si o to řekne malý nebo velký. My naopak teď podporujeme více ty malé, více projektů pro malé, než pro ty velké. To jsem schopen doložit čísly,« prohlásil Toman a vyzval poslance, aby se bavili o tom, co je ve prospěch českého zemědělství a potravinářství, a neupřednostňovali zahraniční obchodní řetězce. Místopředseda zemědělského výboru Sněmovny a stínový ministr zemědělství za KSČM Pavel Kováčik řekl, že český zemědělec je ohrožený druh, který si zasluhuje ochranu přinejmenším takovou, jakou mají zemědělci v ostatních evropských státech.

Místopředseda zemědělského výboru Sněmovny a stínový ministr zemědělství za KSČM Pavel Kováčik.

Víno vyrobené z dovezených hroznů není české víno

»Vinař, když vyrobí sebelepší víno z dovezených hroznů nebo šťávy, tak podle vinařského zákona, jehož novelu jsme loni schvalovali, to nemůže být jako moravské nebo české víno, to se týká vína vyrobeného z hroznů vypěstovaných na území ČR. A co se týká potravin pro speciální skupiny, ať už byla řeč u pana profesora Válka, školy, nemocnice, speciální skupiny spotřebitelů, diabetici atd., to je jeden z důvodů, proč chceme znovu diskutovat, protože tyto záležitosti chceme do nového návrhu také zahrnout,« uvedl Kováčik.

Podle exministra zemědělství Petra Bendla (ODS) však představuje poslanecký návrh cestu, jak podpořit velké výrobce. Pokud se omezí dovozy, zvýší se ceny a zákazník to zaplatí, argumentoval. Další bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) připustil, že návrh má nedokonalosti a je podle něj třeba hledat lepší cestu. Poznamenal, že problém se netýká exotického ovoce, když však vidí hovězí maso dovezené z Jižní Ameriky, pokládá to za problém.

S vrácením do druhého čtení nesouhlasilo hnutí SPD. Předseda jeho klubu Radim Fiala prohlásil, že pokud Sněmovna »zaparkuje« návrh ve druhém čtení, bude SPD s tímto návrhem přicházet opakovaně. Další diskusi o povinném podílu naproti tomu podpořili Piráti. Povinný podíl českých potravin kritizuje opoziční TOP 09.

Nejde o to jen potraviny vyrobit, ale také je prodat

Zastáncem a spolupředkladatelem sporného pozměňovacího návrhu je i Václav Klaus ml. (Trikolóra, původně ODS). Tím si vysloužil výtku svého bývalého spolustraníka Bendla, který řekl, že kdyby to na vlastní uši neslyšel, tak by neuvěřil, že Klaus obhajuje protekcionismus. Klaus označil Bendlova slova za trapný útok a za důkaz, že ODS nemá zemědělský program.

Projednávaná vládní novela především řeší tzv. dvojí kvalitu potravin. Vláda chce zakázat prodej potravin rozdílného složení v podobných obalech. Zemědělský výbor Sněmovny už dříve doporučil zmírnění normy, aby se zákaz týkal pouze podstatně odlišného složení potravin. Návrh novely dále zmírňuje přísnost definice české potraviny. »Dosavadní znění nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat,« stojí v důvodové zprávě.

Ministr Toman podle svých slov zažil mnoho liberalizačních teorií od 90. let a v zemědělství to dopadlo přesně podle nich. »My jsme si zemědělství zničili, protože jsme si ho nechránili,« podtrhl s tím, že se nebavíme jen o produkci potravin, ale také o krajině. »Jestliže nebudeme mít jablka do supermarketu, nemáme sady. Jestliže nebudeme mít zeleninu v supermarketu a obchodech, nemáme zeleninu na poli. Jestliže nebudeme mít chmelnice, nebudeme produkovat pivo. Jestliže nebudeme pěstovat brambory, nevím, co tam místo toho budeme dělat,« uvedl. Dodal, že to je ta rozmanitost krajiny, po které všichni volají, ale nechtějí dovolit zemědělcům, aby své produkty uměli prodat. Přál by si, aby zemědělci mohli své produkty prodávat, a ne je pouze vyrábět.

(ku, jad)