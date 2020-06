Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dopravci budou muset zajistit dodržování přestávek

Dopravci budou muset zajistit dodržování povinných přestávek řidičů nákladních automobilů. Počítá s tím novela zákona o silniční dopravě, kterou schválila Sněmovna. Novela také zavádí opatření proti neoprávněným zásahům do tachografů. Předlohu nyní projedná Senát.

Největší diskuse se ve Sněmovně vedla kolem pozměňovacího návrhu poslance a současně starosty Prahy 7 Jana Čižinského (KDU-ČSL), který měl usnadnit odklízení odložených koloběžek z ulic. »Ze všech měst vidíme, že se po chodnících, kde jsou sdílené koloběžky a sdílená kola, povalují dopravní prostředky. Je to nebezpečné, pro nevidomé to je vysloveně smrtící, pokud na takovou koloběžku narazí,« uvedl poslanec. Není podle něj možné spoléhat se na to, že ji občan odklidí. Nemůže ji odklidit ani městská policie, pokud se dá obejít a je kolem ní víc než 1,2 metru místa. Podle návrhu Čižinského by nesprávně zaparkované nebo rozbité vozidlo mohla nechat obec na náklady provozovatele odtáhnout.

Návrh vyvolal rozsáhlou debatu především mezi pražskými poslanci. Někteří mimopražští poslanci se proto ohrazovali proti tomu, aby se na plénu Sněmovny řešila pražská záležitost. Vojtěch Munzar (ODS) to nazval pražským okénkem.

»Na hospodářském výboru třeba vůbec nezazněl argument, že základní problém je definice dopravního prostředku, že koloběžka je definovaná jako dopravní prostředek a že to je problém Prahy, se kterým si neumí poradit. Ptám se, ta malá koloběžka, taková ta mini, je dopravní prostředek, anebo ta velká? Je tady definiční problém, ale to není na tento mikrofon!« uvedl člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM). Největší problémy mají Praha i Brno s koloběžkami Lime, s jejichž příchodem výrazně roste počet kolizí s chodci, přestože koloběžky patří stejně jako kola na silnici. Čižinský se svým návrhem nakonec neuspěl, hlasovalo pro něj pouze 55 poslanců.

Člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM).

Únava patří k nejčastějším příčinám nehod

Novela, která byla poté hladce schválena, ukládá dopravcům zajistit dodržování povinných přestávek řidičů nákladních vozů. Cílem je zabránit nebezpečným situacím vznikajícím kvůli přetížení řidičů a případným nehodám způsobených únavou za volantem. Právě únava řidičů patří podle statistik Besipu k nejčastějším příčinám nehod na silnicích.

Řidič kamionu musí přerušit jízdu po čtyřech a půl hodinách, a to minimálně na 45 minut. Nejdéle přitom řidič může jet mezi dvěma denními odpočinky devět hodin, dvakrát týdně to lze prodloužit na deset hodin.

Údaje o plnění bezpečnostních přestávek a době odpočinku musí řidiči zaznamenávat prostřednictvím tachografů. U aut, která nejsou vybavena tachografem, budou moci záznamy zapisovat ručně nebo zaznamenávat na jiném zařízení. Záznamy ovšem musí mít řidiči pro případ kontroly vždy ve vozidle s sebou, a to minimálně po dobu osmi dní.

Návrh také zavádí opatření proti případnému falšování záznamů. Policie, celníci nebo zástupci dopravních úřadů budou moci odeslat vozidlo kvůli kontrole tachografu do autorizovaného metrologického střediska. Při zjištěném falšování záznamů policie bude moci i nadále dočasně auto zabavit a řidiči odebrat řidičský průkaz.

Předloha také zakazuje vyrábět, nabízet, prodávat nebo montovat zařízení, která slouží k neoprávněnému ovlivňování tachografu. Za porušení tohoto zákazu bude hrozit pokuta až pět milionů korun.

Poslanci schválili ustanovení, že neplatný průkaz řidiče taxislužby bude moci nově odebrat odborná osoba pověřená výkonem státní správy, policista nebo strážník.

Čižinský uspěl se svým dalším návrhem, který má taxikářům zakázat, aby bránili úředníkům nebo policistům v kontrolách, nebo aby tyto kontroly znemožňovali. Podle něj to má bránit situacím, kdy provozovatel mobilní aplikace nebo zprostředkovatel taxislužby po zjištění, že šlo o kontrolní jízdu, zablokuje pražskému magistrátu technické prostředky nezbytné pro objednání jízdy.

(jad, ku)