Trudeau. 21 vteřin mlčení

Na jednadvacet vteřin se odmlčel kanadský premiér Justin Trudeau na tiskové konferenci poté, co ho jeden z novinářů požádal o komentář k situaci v USA. Po soustředěném pohledu do kamery nakonec premiér řekl, že Kanada s hrůzou a úžasem sleduje dění v USA, kde propukly po smrti zatýkaného černocha rozsáhlé nepokoje. Amerického prezidenta Donalda Trumpa ale Trudeau přímo nekritizoval.

Kanadský premiér Justin Trudeau. FOTO - Wikimedia commons

»Všichni s hrůzou a úžasem sledujeme to, co se děje ve Spojených státech,« uvedl Trudeau. Odpovědi na dotaz novináře ale předcházelo 21 vteřin mlčení. Předseda kanadské vlády po položené otázce nejprve jen soustředěně hleděl do kamery, poté se několikrát nadechl, jako by chtěl něco říci, a až poté odpověděl. Amerického prezidenta Trudeau ve svém komentáři nijak nezmínil. »Je čas naslouchat,« řekl a dodal, že i Kanaďané mají problémy s diskriminací na základě barvy pleti. »V Kanadě existuje systematická diskriminace,« zdůraznil předseda kanadské vlády. Na dodatečnou otázku, proč se tak brání komentovat Trumpovo jednání, Trudeau odpověděl, že je kanadským premiérem a jeho úkolem je bránit zájmy Kanaďanů.

Reuters připomněla, že Trudeau dlouhodobě bojuje proti rasové diskriminaci. Jeho loňskou předvolební kampaň ale poznamenala kauza kolem snímků z mládí, na kterých je zachycen na večírku se začerněným obličejem. Trudeau se tehdy omluvil s tím, že ač to tehdy tak nechápal, může být jeho počínání považováno za rasismus. Vztahy republikána Trumpa a liberála Trudeaua jsou dlouhodobě považovány za napjaté, poznamenala agentura DPA.

(čtk)