Začátek prázdnin přinese tenisový souboj Česka a Slovenska

Na začátku prázdnin se uskuteční unikátní tenisový souboj Česka a Slovenska. Deset reprezentačních celků od mužů a žen až po starší žáky a žákyně se o víkendu 4. a 5. července utká mimo jiné v Praze a Bratislavě. Vítězem se stane země s více výhrami, ale akce může skončit i remízou.

Česko-slovenský duel je další z akcí na podporu tenistů v době, kdy se kvůli koronaviru nehrají mezinárodní turnaje okruhů WTA, ATP a ITF.

"Snažíme se využít všech příležitostí, při kterých se nejlepší hráči můžou v této těžké době co nejkvalitněji připravovat. Prestižní mezinárodní zápas je jistě tou nejlepší přípravou. Těším se na historické střetnutí, kdy se v akci představí nejen dospělí reprezentanti, ale hráči řady věkových kategorií," uvedl v tiskové zprávě prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka, jeden z iniciátorů projektu.

V Národním tenisovém centru v Bratislavě proti sobě nastoupí fedcupové výběry a v areálu Sparty Praha se střetnou daviscupoví reprezentanti. Bude se hrát na antuce klasickým systémem - dvě dvouhry v sobotu, dvě dvouhry a čtyřhra v neděli.

"Čeká mě jako kapitána již třetí utkání proti Slovensku," řekl fedcupový kapitán Petr Pála, který v obou dosavadních případech s týmem uspěl. Jeho daviscupový kolega Jaroslav Navrátil slavil v prvním vzájemném střetnutí mužů výhru nad Slovenskem v březnu. "Kdo ví, jaký osud čeká letos Davis Cup, proto se těším na odvetu jarní bratislavské bitvy. Jsem přesvědčen, že v Praze budou kluci chtít výsledek potvrdit," uvedl Navrátil.

V Bratislavě se střetnou také junioři do 23 let a na Spartě juniorky stejné věkové kategorie. Hrát budou daviscupovým/fedcupovým systémem.

Na Slovensku proti sobě nastoupí dorostenci a dorostenky do 16 let a v Říčanech starší žáci a žákyně, junioři a juniorky do 18 let. V každé této věkové kategorii se proti sobě postaví čtyři nejlepší jednotlivci a dva deblové páry každé země.

