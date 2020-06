Záchranný kruh

Situace občanů v rámci zaměstnanosti začíná být čím dál častěji pro jednotlivé oblasti České republiky těžce řešitelná. Ministryně Maláčová si patrně neuvědomuje, že je nutná nejen rekvalifikace, ale také hledání a vytváření nových projektů. Dohlédnout i mimo Prahu je pro ni evidentně problém. Sokolovsko sice pozvalo premiéra, ale právě Maláčová měla navrhovat, jak řešit útlum těžby uhlí ve vztahu k omezení zaměstnanosti, o práci se bojí i lidé v lázeňství a hotelnictví, návštěva Karlovarského kraje by ministryni Maláčové doslova slušela.

Stejně tak cesta do Přerova, kde propouští jeden z největších zaměstnavatelů Meopta, do konce roku to má být údajně 400 zaměstnanců, taktéž vyhaslá pec na ostravské huti se jen těžko dočká provozu. Když k tomu přičteme končící malé firmy a živnostníky, je stav alarmující. Čísla nezaměstnanosti tak budou koncem roku narůstat. Všechny nás tedy zajímá, jaké řešení příslušné ministerstvo nabídne. Především by se jeho šéfka měla podílet na řešení přímo v místech, která jsou postižena, a to ve spolupráci s ministrem Havlíčkem a regionálními představiteli, bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Vytváření nových pracovních příležitostí a rekvalifikace je dnes nezbytná nutnost. Silná slova a sliby na tiskových konferencích tento stav nevyřeší. Navíc příčinou není pouze pandemie koronaviru. Na mnohé problémy KSČM již upozorňovala, jen ji jaksi mnozí nevnímali.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny