Zákeřná past na levici

Kateřina Konečná vyzvala k diskusi o nepodmíněném příjmu. Hlásím se tedy do diskuse. Už jsem před nějakým časem o nepodmíněném příjmu psal. Tak popořadě. Za prvé, musíme si nejdříve říct, že kapitalismus nikdy nebude napomáhat k lepším a spravedlivějším sociálním podmínkám nejnižších sociálních vrstev. To je dáno objektivně a je to podstatou samotného kapitalismu. Kostrou kapitalismu je ovládat, vykořisťovat a brát člověka jen jako »lidský spotřební materiál«. To je oficiální označení z řady vědeckých studií u nás v ČR. Za druhé, dojde-li k finálnímu zavedení koncepce nepodmíněného příjmu, zaváděného postupně tak, aby byly zrušeny důchody, sociální dávky a příspěvky atd., pak je to nejvíce nespravedlivý systém, který znám, právě pro svou neadresnost.

Každý člověk má jiné životní náklady na svou existenci. Jiné náklady má samoživitelka s handicapovaným dítětem nebo více dětmi (a znám jich dost z Jedličkova ústavu) a jiné náklady bude mít rodina se dvěma dětmi, která sice není výdělečně činná, ale žije ve svém domě na venkově. A úplně jiná bude pro člověka, který je rentiér a vlastní třeba dva činžovní domy, které pronajímá, a třeba ještě podniká. A nemůžeme zapomínat na ekonomické disproporce mezi jednotlivými státy.

Za třetí, dovedu si živě představit, jak stát dává na počátku slušnou částku základního nepodmíněného příjmu, a následně ji v případě pravidelných ekonomických krizí, nebo válek, velmi rychle sníží a zreguluje.

Za čtvrté, jeden z hlavních rysů cesty socialismu, což je primární cíl komunistů, je humánně zušlechťovat člověka prostřednictvím výrobních vztahů směrem k rozvoji celé naší společnosti. Takže práce nás nejen šlechtí, ale také rozvíjí osobnostně, učí novým dovednostem a v rámci kooperace rozvíjí další sociální vazby.

Neměli bychom raději lidem dát práci, která nebude lidi zotročovat ani fyzicky, ani technologicky? Proč v kapitalismu přestává být nedostatek práce? Protože tento systém musí vykořisťovat člověka efektivně pro zisk. Pak se divíme, že vládnoucí (j)elita mají potřebu vymýšlet, jak se zbavit »šesti miliard lidského materiálu«.

Můžeme zkrátit pracovní dobu, snížit důchodovou hranici, technologie nastavme tak, aby sloužily všem lidem.

Za páté, je známo, že po více než 18 měsících ztrácí člověk pracovní návyky. Při dlouhodobém pobírání příjmu člověk, který ztratí pracovní návyky, se stává absolutně nesvobodným, plně závislým a ani nerozvíjí svou osobnost.

Za šesté, v kapitalismu se stejně bude nepodmíněný příjem přesouvat do soukromého prostoru, majitelům bytů, lékáren a zdravotních zařízení a spotřeby. Dále tu máme kriminalizaci chudoby. Tohle, dokud bude existovat, tak se situace nemůže změnit v lepší. Je naivní si myslet, že nepodmíněný příjem vytrhne chudé z chudoby a odstraní nejslabší sociální vrstvy. Já jsem jednoznačně proti a tvrdím, že je to zákeřná past na levici.

Roman BLAŠKO