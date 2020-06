Blíží se jihoamerická »pandemie hladu«

Kvůli pandemii choroby COVID-19 a opatřením proti šíření koronaviru hrozí letos hlad nejméně 14 milionům lidí v Latinské Americe. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na Světový potravinový program (WFP).

Jako důvod tato organizace OSN uvedla omezení pohybu lidí, kteří tak nemohou chodit do práce, propad ekonomiky a s tím související rušení pracovních míst.

»Vstupujeme do velmi složité fáze, my ji nazýváme pandemie hladu,« řekl Miguel Barreto, šéf WFP pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast. Podle WFP trpělo potravinovou nejistotou v roce 2019 v regionu na 3,4 milionu lidí, letos by to mohlo podle jeho odhadu být více než čtyřnásobek.

Mnohé latinskoamerické země v předchozích dvou měsících zavedly omezení volného pohybu, která ale někde lidé posléze začali porušovat, aby uživili rodinu. Mnohé rodiny v tomto regionu totiž žijí takřka ze dne na den, protože nemají práci na smlouvu se zaměstnavatelem a často se živí třeba prodejem zboží na ulici či tržištích.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Slovo »hlad« například promítali v chilské metropoli Santiago de Chile na nejvyšší mrakodrap města předtím, než demonstranti i přes karanténu vyšli do ulic. Posledních několik dnů jsou z metropole Chile, které eviduje třetí nejvyšší počet nakažených v regionu (téměř 90 000), hlášena i rabování obchodů či hořící barikády.

V Kolumbii minulý měsíc vyvěšovali někteří z oken červené pásky, jimiž apelovali na vládu, aby jim v ekonomické krizi pomohla. V řadě měst demonstrovali lidé na balkonech a oknech, kde tloukli do hrnců, což je oblíbená forma protestu v Jižní Americe či Španělsku.

Podle studie, kterou v dubnu zveřejnila Hospodářská komise OSN pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast (CEPAL), klesne letos HDP Latinské Ameriky o 5,3 %, v regionu přibude 30 milionů chudých a 11,6 milionu nezaměstnaných. Mnohé země tohoto regionu s asi 650 miliony obyvatel měly přitom už před pandemií ekonomické problémy a tamní vlády obtížněji dostávají úvěry od mezinárodních věřitelů, uvedla AP.

Jižní Ameriku označila minulý týden Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové epicentrum pandemie. Nejvíce případů nákazy, skoro polovinu, z regionu eviduje Brazílie, po USA druhá nejhůře postiženě země světa. Rekordní denní nárůst nakažených hlásily minulý týden z amerických zemí Kolumbie Peru, Chile či Mexiko.

(čtk)