Ilustrační FOTO - Pixabay

Odbory chtějí vyšší příjmy zdravotníků

Odměny za dobu epidemie nemoci COVID-19 náleží podle zdravotnických odborů všem zdravotníkům, ne pouze starajícím se přímo o nakažené novým typem koronaviru.

»Na začátku pandemie chyběly ve všech nemocnicích osobní ochranné pomůcky. Lidé ohrožovali svoje rodiny. Někteří s nimi omezovali kontakt. Poslali děti k příbuzným, nevídali své rodiče. Setkávali se s pacienty, o kterých nevěděli, jestli jsou nakažení,« uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Podle ministerstva zdravotnictví je klíčové, aby odměny dostali zejména ti, kdo pečovali přímo o nakažené. »Zdravotnictví však bude díky kompenzační vyhlášce a díky historicky nejvyššímu navýšení platby za státní pojištěnce významně finančně posíleno. Peníze budou rozděleny mezi všechny segmenty zdravotní péče. Ředitelé nemocnic budou mít dostatek finančních prostředků na odměny. Je na jejich rozhodnutí, jaké další zaměstnance odmění,« uvedla mluvčí resortu. Podle odborů je ale ponechávání rozhodnutí na managementech nemocnic alibistické.

Šéf Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů Martin Engel uvedl, že mezi nakaženými je zdravotníků asi deset procent. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva zdravotnictví se ale většina nakazila mimo zaměstnání.

Mimořádné odměny

Ministerstvo doporučilo mimořádné odměny až 1500 korun za hodinu za práci v odběrovém stanu a ostatním pečujícím o pacienty s nemocí COVID-19 mezi 100 až 500 korun za hodinu podle rizikovosti práce. Podle odborů v doporučené výši odměny vyplatily jen čtyři z 12 státních nemocnic. »V průměru vypláceli asi 250 korun za hodinu,« uvedla Žitníková. Média informovala o dopise lékařů z FN Brno, kteří dostali za hodinu 80 korun navíc. V regionech je podle Žitníkové situace ještě horší, odměny byly do 30 korun za hodinu.

Odbory považují za adekvátní odměny 45 000 korun pro pracovníky přímo na odděleních pečující o nakažené, 30 000 korun pro všechny ostatní zdravotníky v nemocnicích a 20 000 korun pro ostatní zaměstnance nemocnic. Potřeba by podle nich bylo asi osm miliard, vyplacené by měly být formou přímé dotace. »Do budoucna je potřeba znovu otevřít jednání o platech. Pro rok 2021 je pro nás minimální navýšení o deset procent, ideálně o 15 procent,« uvedla Žitníková.

Ministr zdravotnictví Vojtěch v úterý sdělil, že dostatek peněz na odměny má nemocnicím zajistit připravovaná kompenzační úhradová vyhláška. Tou ministerstvo nařídí platby zdravotním pojišťovnám, zohlední i výpadek péče, která nebyla v době epidemie provedena. Půjde o 30,5 miliardy korun, na odměny zdravotníků by mělo jít asi pět miliard. Schůzku s odbory ministr podle mluvčí plánuje až poté, co bude schválený zákon potřebný pro vydání kompenzační vyhlášky.

Kde na to vzít?

Vojtěch na Twitteru ve středu uvedl, že lékaři, sestry a sanitáři u lůžek intenzivní péče pacientů s koronavirem dostanou 500 korun za hodinu, měsíčně asi 45 000 korun k platu navíc. U běžných lůžek půjde o 200 korun za hodinu, měsíčně asi 18 000 korun. Sestry v zařízeních sociálních služeb, kde se objevila nákaza, dostanou podle ministra 40 000 korun měsíčně a bez nákazy 10 000 korun měsíčně.

Podle odhadů by se měl systém veřejného zdravotního pojištění dostat na konci roku do schodku zhruba o 60 miliard korun. Od července se má zvýšit o 500 korun měsíčně platba za státní pojištěnce, půjde do konce roku asi o 19,5 miliardy korun. Zdravotní pojišťovny uvedly, že zapojí do letošních úhrad i rezervy ušetřené z posledních let. O úhradách pro příští rok se zástupci jednotlivých segmentů péče v současné době jednají.

