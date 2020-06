Kolikrát jsi člověkem

V poslední době jsme se všichni zabývali zákonem na ochranu zvířat. Právě v době pandemie koronaviru hledali lidé zvířata z útulků, která si brali domů. Při dlouhodobém pobytu v karanténě byla zvířata milým zpestřením jejich domácího pobytu. Jakmile přišly pracovní povinnosti a karanténa se rozvolnila, bohužel dochází k tomu, že například pejsci jsou do útulku vraceni, což je velká škoda. A ať se nám to líbí, nebo ne, je to vůči těmto živým tvorům i nefér.

Množí se i útoky na zvířata. Policie sice tyto útoky šetří, ale mnohdy nedokáže zabránit tomu, aby zvíře nastraženou potravinu nepozřelo. Ten, kdo hodil na pastvu koním mrkev, ve které byly zapíchány připínáčky, se snad člověkem ani nazvat nedá. Na Liberecku si koně mrkve s připínáčky naštěstí nevšimli a k neštěstí tak nedošlo. Stejně tak nepochopitelný je čin důchodkyně, která rozhazovala v parku masové pochutiny s napíchanými hřebíky. V tomto případě se slovenským policistům podařilo útočnici dohledat. Je vždy otázkou, kdy takový čin je možné eliminovat a kdy bohužel zvíře takovou návnadu pozře a způsobí si tím nevratné poškození trávicího traktu.

Stejně tak dochází k ohrožení i chráněných ptáků a veterináři bijí na poplach. V posledních letech se stala ochrana zvířat velkým tématem. Zpřísněné podmínky chovu zvířat i více kontrol má zabezpečit, aby k takovýmto činům docházelo co nejméně.

Například v minulém roce v chovech zvířat zjistili odborníci stovky závad. Většinou se jednalo o nevhodné podmínky, špatnou výživu a napájení. Rád bych věřil tomu, že všichni budeme natolik všímaví ke svému okolí a nenecháme zvyšovat agresivitu některých jedinců vůči zvířatům. Například pro seniory je pejsek mnohdy jediným kamarádem, ale i pomocníkem, který dává často opuštěným seniorům smysl života. Proto je nutné se o problematiku týrání zvířat i nadále zajímat a nezůstávat lhostejní.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM