Veřejnou dopravou za krásami Ústeckého kraje

Psal se rok 2013, po mnoha letech nekončící stavby dálnice D8 to vypadalo, že se konečně dočkáme dokončení této významné dálnice propojující Prahu s dálniční sítí v Německu.

Bohužel přišly deště, které byly velmi intenzivní, a ty v blízkosti obce Litochovice, konkrétně u kamenolomu Dobkovičky, byly jedním z důvodů, že se »utrhl« svah nad dostavovanou dálnicí. Tento sesuv s sebou vzal nejen vzrostlé stromy a kus dálnice, ale bohužel i železniční trať spojující Teplice s Lovosicemi.

I přesto, že sanace utrženého svahu začala na jaře 2014, vedla prioritně k obnovení dálnice. Rekonstrukce stržené železniční tratě byla tehdy nejistá. Začali jsme velmi intenzivně jednat a přesvědčovat Ministerstvo dopravy a Správu železnic, jak je pro Ústecký kraj tato trať významná. V pracovních dnech využívají vlaky cestující do práce či do škol a o víkendu výletníci pro cestu na velmi krásná a zajímavá místa, která jsou podél celé trati.

Po mnoha jednáních to vypadá, že se snad už konečně začne i s opravou tohoto úseku. My jsme však nyní mohli podpořit iniciativu vlastníka Švestkové dráhy a ve spolupráci s dopravcem AŽD jsme rozhodli, že nebudeme čekat s rukama v klíně a půjdeme tomu naproti.

Proto jsme připravili pro naše cestující a turisty překvapení, kdy od 6. června bude Ústecký kraj zabezpečovat prostřednictvím dopravce AŽD turistickou linku T4, která bude jezdit sedmkrát denně na trase Litoměřice – Lovosice – Chotiměř. Tato linka dopraví cestující do míst krásného Opárenského údolí, kam se dnes veřejnou dopravou nemají možnost nijak dostat. Myslím si, že obzvlášť v tomto období letošního roku se tato trať stane velmi vyhledávaným turistickým cílem.

Ohledně naší podpory turistického ruchu ještě připomenu posílení autobusové linky 438 do Českého Švýcarska, a to konkrétně z Děčína přes Hřensko na Mezní louku a linky 434 z Děčína do okolí Krásné Lípy. V předchozích letech starostové těchto míst dlouhodobě volali po posílení dopravy a my jsme jim nyní díky našemu dopravci DSÚK mohli vyjít vstříc.

Přeji vám příjemné cestování v integrovaném systému Doprava Ústeckého kraje. Pravidelný cestující už ví, že je možné využít i výhodné celodenní jízdenky, které jsou samozřejmě i skupinové a které platí na území celého Ústeckého kraje. Ty vám zároveň ulehčí cestování a přestupy. Více info na www.dopravauk.cz, kde se dozvíte vše potřebné.

Jaroslav KOMÍNEK (KSČM), náměstek hejtmana pro dopravu