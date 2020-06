Bude nás varovat před »fake news«

Počátkem týdne jsme se z televizního vysílání dozvěděli, že je tu organizace, která pro nás bude ověřovat, které zprávy jsou »fake news«, tedy lživé. I my, jakožto občané, budeme se moci s ní spojit a dávat jí své náměty.

Pochopil jsem, že sice není schopna »odkrýt« všechny nepravdivé informace, ale zřejmě ty »nejdůležitější« ano. Takže například je lživou zprávou, že sarančata na jihu Moravy vinařům z velké většiny zničila úrodu? Jistě, je. Stačí si přece ověřit, bude-li se tím někdo zabývat, jak to ve skutečnosti je. Jsou ovšem lidé, kteří i těm sarančatům či jiným nesmyslům budou věřit, i kdyby jim někdo tisíckrát vysvětloval, že tentokrát sem žádná sarančata nepřiletěla. Jsou však zprávy jiné, o které zřejmě jde, a proto je musí odhalovat vysoce profesionální společnost. Jsou rázu politického a obsahují něco, co by mohlo občany Evropské unie, potažmo demokratického světa, zavádět na scestí. Obsahují odlišné informace, než se učí děti ve škole. Zvláště týkající se historie. Je takovou zprávou třeba to, že rozhodující vojenskou akcí 2. světové války byla operace Overlord? Nebo že Česko vlastně osvobodili Američané a Rudá armáda, která do některých míst přišla dřív, ji jen obsazovala? Je pravdou, že maršál Koněv vlastně v roce 1968 přijel k nám, aby odtud řídil dokonce snad i obsazování Československa? Mohlo by se říci, že také jde o »fake news«, ale opravdu si myslíte, že nějaká agentura se odváží to potvrdit? Jde přece o politický názor, který se stal již oficiálním, jinak by nebyl v médiích tak propagován. Takže žádná lež, ale »pravda«. Jsou sice ještě pamětníci, kteří si pamatují, že všechno bylo jinak, ale brzy oni nebudou a myslíte, že nové generace se budou zamýšlet nad stále opakovanou lží a nebudou jí věřit?

A nejde jen o ty evidentní »lživopravdové« problémy, ale o další informace, které se dostávají k nám. Ona společnost si zřejmě bude vybírat ty »lživé« a nás před nimi varovat. Třeba tu, že Spojené státy mají své základny kolem celého Ruska, protože není nic pravda na informacích o jeho mírumilovnosti, ale je tomu právě naopak. Proto musíme zbrojit, připravovat se pod vedením našich amerických spojenců. I Česko totiž Rusko ohrožuje a má tu na stovky agentů, z nichž jeden nebo více sem přišli s tím, aby zavraždili demokraty na pražských radnicích. To přece nemůže být »fake news«, protože by to bylo v rozporu s oficiálním výkladem a ochrana policií tří pražských politiků by ztratila svůj smysl. A proto je tu nová společnost pro varování před »lživými« zprávami.

Milan ŠPÁS