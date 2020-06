Soudružky a soudruzi

Tedy vzhledem k tomu, co se ve světě děje, bych čekal, že Organizace spojených národů bude mít opravdu trošku jinou agendu, než vyzývat k používání genderově neutrálních novotvarů. Očividně ale ne, možná právě proto to tak ve světě vypadá.

OSN se v tomto týdnu rozhodla vydat manuál, jak jazyk (anglický) zneutralizovat a byl tak korektnější. Vypadnout by například měly výrazy, které v angličtině končí na »man«, tedy muž, jako příklad lze uvést třeba businessman, tedy zjednodušeně podnikatel. No dobrá, je to sice podle mě pitomost, ale když to někomu tak vadí a má z toho takové komplexy…

Co už ale vůbec nepochopím, je likvidace podle mě celkem logicky fungujících názvů manžel - manželka; přítel – přítelkyně. Nově by prý bylo vhodné používat pojmenování druh; partner (chtěl bych vidět případné zavádění do češtiny, druh – družka přece také není neutrální, nebo že by se rovnou rušilo přechylování?).

To mi připomíná, jak v Británii začali zavádět »genderově neutrální« rodič 1 a rodič 2 (to musí být hádek o tom, kdo bude jednička – nebo že by po cimrmanovsku byl rodič 1 a rodič A?). Také v porodnici se už nejedná o »matku«, ale o »rodícího člověka«. To se ti lidé tak nudí, že musí vymýšlet podobné kraviny?

Pořád jsou to naštěstí sice jen hrátky se slovy, ale i ty jsou potenciálně nebezpečné. Ony totiž existují i různé úvahy o tom, že by si dítě samo »vybíralo pohlaví« dejme tomu třeba ve dvanáctém roku věku. Nechci si ani představit, jaká následující generace by nám tu chodila po světě. A jen to hraní se slovíčky je k tomu první krůček, proto ono nebezpečí.

Asi by bylo na čase vrátit se k oslovování »soudružky a soudruzi«. Na to OSN žádný manuál nevydala a očividně to tak nevadí. Navíc se to už jednou osvědčilo…

Tomáš CINKA