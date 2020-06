Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). FOTO - Haló noviny

Vytáhl kraj z nejhoršího

5. 6. 2020 od 14 do 22 hodin a 6. 6. 2020 od 8 do 14 hodin se koná první kolo doplňovacích voleb do Senátu na Teplicku, kde voliči vyberou nástupce Jaroslava Kubery. Za KSČM jde do boje hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Do Senátu Bubeníček kandidoval ve volebním obvodě číslo 32 již dvakrát – v letech 2006 a 2000 (tehdy porazil třeba i Valtra Komárka). »Je pravda, že do Senátu kandiduji potřetí a dvakrát jsem byl ve druhém kole s Jaroslavem Kuberou jako novinář. Nyní si myslím, že je startovní pole docela vyrovnané a šance na úspěch slušná, takové hodnocení práce hejtmana za osm let, bude to zajímavá soutěž,« vyhodnotil Bubeníček letošní situaci.

Vždy na bedně

Snad 25 let dělal do ledního hokeje, oba synové hokej hráli, zakládal HC Draci, pomáhal bílinskému fotbalu. Proto lze pro jeho účast v různých volbách použít sportovní terminologii: je to vítězný typ. V krajských volbách kandidoval čtyřikrát – v roce 2004 byl trojkou kandidátky a KSČM obsadila 2. místo, poté třikrát kandidátku vedl a postupně z toho v letech 2008, 2012 a 2016 bylo třetí, první a druhé místo. Připočteme-li k tomu komunální volby v Bílině, kde od roku 1994 sedmkrát vedl kandidátku KSČM a byla z toho tři druhá místa a čtyři vítězství, je na místě říci – vždy na bedně.

»Původně jsem myslel, že v říjnu skončím s politikou úplně. Kandidatura do Senátu mi byla spontánně nabídnuta po nečekaném úmrtí Jaroslava Kubery v rámci strany i mimo ni. Toto jsem vzal jako svoji poslední výzvu k zúročení zkušeností ve vedení kraje a vedení města Bíliny,« uvedl Bubeníček.

O senátorské křeslo se ve volebním obvodě Teplice bude ucházet mj. primátor Teplic Hynek Hanza (ODS), ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (za Senátor 21 s podporou TOP 09, Liberálně ekologické strany a Strany zelených), starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) nebo starosta Duchcova Zbyněk Šimbera (ČSSD).

»Většinu kandidátů znám osobně, normálně se spolu bavíme. Zuzka Schwarz Bařtipánová mně dělala v Bílině místostarostku, Hynek Hanza je kolega v krajském zastupitelstvu, Zdeněk Bergman je dlouholetý ředitel gymnázia, u Zbyňka Šimbery se na radnici občas ráno zastavím na kávu, když jedu do práce. Voliči musí sami posoudit, kdo je bude v Senátu nejlépe zastupovat, kdo má jaké zkušenosti,« konstatuje hejtman.

Se srdcem na dlani

Osm let stojí Bubeníček v čele Ústeckého kraje, několik let byl starostou Bíliny. »To byla obrovská příležitost nasbírat cenné zkušenosti z práce s lidmi, které bych rád v Senátu Parlamentu ČR zúročil. Poznal jsem, jak dobré úmysly v regionech často narážejí na špatné a nesrozumitelné zákony a jak zajímavé a skvělé myšlenky mnohdy skončily v ministerských koších. Chci podporovat takové zákony, které nebudou lidem komplikovat život, umožní růst, příliv nových investic a omezí negativní sociální jevy. Chci spojit síly z našeho regionu napříč parlamentem pro větší prosperitu měst, obcí i podnikatelů, abychom měli méně důvodů odcházet a více důvodů na Teplicku žít a zakládat tu rodiny. To považuji za velkou výzvu v mé politické kariéře,« slíbil hejtman.

»Ústecký kraj je místem plným skvělých lidí, ale bohužel též krajem, kde se koncentroval mix všech problémů naší země. Nezaměstnanost, kriminalita, sociálně vyloučené lokality, útlum těžby uhlí i těžkého průmyslu. Do toho všeho politici, kteří se místo řešení problémů jali vytěžit z tohoto těžce zkoušeného kraje maximum. Kraj, kde se podnikatelé a politici stříleli, pak vytáhl hejtman KSČM Bubeníček z nejhoršího. Člověk s ohromnou zkušeností a srdcem na dlani. Neznám nikoho lepšího, kdo by za Teplicko mohl usednout v Senátu! Tak to tedy rozhodněte« vzkazuje voličům místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná.

Škola života

Na to navázal Bubeníček vzpomínkou na podzim roku 2012, kdy byl Ústecký kraj fackovací panák. »Policie a státní zástupci si tady podávali dveře, v médiích jsme byli vděčné téma. Za cenu velkých obětí se nám podařilo odblokovat ROP, kde bylo zastaveno proplácení projektů. Až za vlády Jiřího Rusnoka došlo k dohodě. Ale kraj musel zaplatit korekci 596 milionů korun, letos splácíme posledních 80 milionů korun. Přitom ministerstvo místního rozvoje tento úřad zřizovalo a ministerstvo financí ho mělo kontrolovat. Nakonec to odnesl kraj.

V roce 2013 jsme zvládli velké povodně v kraji, to byla škola života. Podařilo se nám zachovat komplexní onkologické centrum v Krajské zdravotní, které nám chtělo ministerstvo zrušit. A nyní máme i kardiovaskulární centrum. Poslední velkou akcí bylo předání objektu operačních sálů, sterilizace a ARO v teplické nemocnici. Stavba pavilonu pro operační sály, centrální sály a anesteziologicko-resuscitační oddělení je největší investiční akcí v třináctileté historii Krajské zdravotní, a. s. Celkové náklady dosáhly 392,5 milionu korun. Při slavnostním předání jsem rád zdůraznil, že příští rok se dočká rekonstrukce také porodnice. V ostatních čtyřech nemocnicích jsou již porodnice modernizované. V Krajské zdravotní pracují špičkoví odborníci nejen jako lékaři, ale i střední zdravotní personál,« připomenul největší »hejtmanské« úspěchy Bubeníček.

Zabubnujeme společně

V závěru se dopustím osobního názoru. Patřím k těm členům redakce, kteří s Oldou Bubeníčkem spolupracovali ještě jako s redakčním kolegou. Bylo nám ctí spolupracovat s ním jako s hejtmanem. Na vás, voličích, záleží, bude-li mít tato spolupráce pokračování na ještě vyšší úrovni.

»Účast v senátních volbách nebývá vysoká, zvu vás proto do volebních místností. Využijte svého práva rozhodnout, koho vyšlete, aby hájil vaše zájmy v horní parlamentní komoře. Zabubnujeme společně na bránu Senátu. Hodně štěstí přeji i svým soupeřům. Děkuji,« uzavřel Bubeníček.

(zku)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO, archiv