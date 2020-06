Ilustrační FOTO - Pixabay

Trumpa usměrnil ministr obrany Esper

Ve Spojených státech pokračovaly ve středu rozsáhlé protesty související s vraždou černocha George Floyda ze strany bělošského policisty. Devátý den demonstrací se nesl převážně v poklidném duchu, zásah policie nicméně kvůli porušení zákazu vycházení neminul účastníky shromáždění v New Yorku a v New Orleans. Řada měst vzhledem ke zmírnění napětí plánuje rušení zmíněných zákazů.

Zejména v Brooklynu strážci zákona postupovali proti nenásilným demonstrantům poměrně agresivně, přičemž ve chvíli, kdy se organizátoři akce pokoušeli lidi přimět k rozchodu, byl už dav podle NYT obklíčený. »Podle vícero zpráv a očitých svědectví večer NYPD (newyorská policie)… bez jakékoli provokace mlátila pokojné protestující,« uvedl moderátor televize MSNBC Chris Hayes.

Agresivní policie

Sociální sítě v posledních dnech zaplavila videa zachycující výpady amerických policistů nejen proti demonstrantům, ale i proti novinářům. List NYT ve středu několik takovýchto klipů spojil s komentářem, že policie se chová, jako by byla přepsána americká ústava. Lidé sice stále mají právo shromažďovat se, ale »buďte připraveni na slzný plyn a gumové projektily«, konstatuje video.

Podle agentury AP skončilo kvůli protestům za mřížemi již přes 10 000 lidí. Ve vazbě jsou nyní i čtyři policisté, kteří minulé pondělí »zasahovali« při Floydově zatčení.

Generální prokurátor Minnesoty Keith Ellison navíc zvýšil obvinění bělošského expolicisty Dereka Chauvina z vraždy neozbrojeného Floyda z třetího na druhý stupeň, za což mu hrozí delší vězení. Zveřejněn byl také závěr z pitevní zprávy, že Floyd měl koronavirus, ale na jeho smrti se tato skutečnost nijak neprojevila.

Řada demonstrantů uvítala zprávy o obvinění trojice policistů, kteří do středy nečelili stíhání, stále je to však podle některých lidí málo. »To nestačí,« řekl jeden z demonstrantů v New Yorku. »Musí tady nastat systémová změna,« dodal. Lidé na mnoha místech hodlají v protestech dále pokračovat.

V Minneapolis, kde Floyd 25. května po zatýkání zemřel, se konala vzpomínková akce. Podobné události jsou v plánu ještě dvě. Zřejmě největší shromáždění se sejde v pondělí v Houstonu, odkud Floyd pocházel. Houston už má za sebou jednu 60tisícovou demonstraci!

Tisíce lidí v Londýně

Tisíce lidí se ve středu připojily navzdory koronavirové krizi k vlně protestů spojených se smrtí George Floyda i v Londýně a ani tato po většinu času poklidná manifestace se nakonec neobešla bez vypjatých okamžiků. Dav odpoledne pochodoval centrem města směrem k Trafalgarskému náměstí a u bran Downing Street, kde stojí sídlo britských premiérů, vypukla krátká potyčka mezi demonstranty a policisty. Britský premiér Boris Johnson předtím řekl, že naprosto chápe potřebu lidí za současných okolností demonstrovat.

Při manifestaci byly k vidění slogany jako: »Spojené království není bez viny, méně rasistický je pořád rasistický« nebo »Rasismus je globální problém«. Televize Sky News informovala, že mezi účastníky byl i herec John Boyega známý z nových filmů série Hvězdné války. Na Twitteru zase vyjádřil sounáležitost s demonstranty londýnský starosta Sadiq Khan. »Brutální zabití George Floyda oprávněně podnítilo hněv nejen v Americe, ale po celém světě. (...) Cítím jej také,« řekl.

Ohlasy exprezidentů

Ve středu se k současné situaci vyjádřil bývalý prezident USA Jimmy Carter. V prohlášení společně se svou ženou Rosalynn uvedl, že jej »trápí tragické rasové bezpráví a následná ostrá odezva po celé zemi v posledních týdnech… Všichni musíme ukázat na nemorálnost rasové diskriminace…« napsal 95letý demokrat, který vládl mezi lety 1977-81.

Barack Obama ve vlně nynějších protestů vidí naději na pokrok v boji proti »institucionalizovanému« rasismu, který ve Spojených státech přetrvává. První černošský šéf Bílého domu také vyzval starosty amerických měst, aby po konzultaci s veřejností změnili pravidla pro policii ohledně používání násilí. Obama pozitivně oslovil mladé Afroameričany. Agentura Reuters o jeho proslovu napsala, že se zásadně lišil od slov, jaká volí jeho nástupce v prezidentském úřadu.

Také bývalý americký ministr obrany James Mattis kritizuje kontroverzního prezidenta Donalda Trumpa za to, že se snaží rozdělit Američany. Podpořil lidi, kteří se účastní poklidných demonstrací. »Donald Trump je za dobu, co jsem na světě, prvním prezidentem, který se nesnaží Američany sjednocovat - který ani nepředstírá, že se o to snaží,« napsal Mattis v časopisu The Atlantic. Spojené státy jsou podle něho svědkem »následků toho, že jsou tři roky bez zralého vedení«. Mattis na post ministra obrany v Trumpově administrativě rezignoval v prosinci 2018. Agentura DPA napsala, že od té doby Trumpa veřejně kritizoval jen zřídka. Nyní Mattis zakončil, že není nutné se znepokojovat malou skupinkou těch, kdo při protestech porušují zákony.

Současný prezident bez předložených důkazů nadále tvrdí, že nepokoje jsou důsledkem činů levicových radikálů. Bílý dům ve středu na Twitteru psal o radikálech, kteří v ulicích »rozmisťují cihly a zbraně, aby podněcovali násilí«. Celý podle všeho smyšlený příspěvek byl ale po několika hodinách z oficiálního účtu stažen.

I současný ministr obrany Mark Esper ve středu totiž oznámil, že nepodporuje aktivaci tzv. zákona o vzpouře, který by umožnil k potlačení násilných excesů nasadit armádu. Esper v této souvislosti také poznamenal, že lituje svého dřívějšího označení »bojiště« pro místa, která v USA zachvátily současné protesty. Až na základě jeho vystoupení vzal zpátečku ohledně nasazení armády i Trump. Ještě před Esperovým prohlášením prezident chválil masivní rozmístění jednotek národní gardy a federálních policejních důstojníků v hlavním městě a poznamenal, že to pro další státy slouží jako modelová ukázka toho, jak zastavit násilí.

Esper ve středu podle ČTK také uvedl, že nevěděl, že bude v pondělí fotografován s Trumpem poté, co pořádkové síly násilně rozehnaly pokojný protest v parku nedaleko Bílého domu, aby se prezident mohl nechat vyfotit s biblí před kostelem.

