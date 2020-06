Místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Filip: Vždy jsem hájil české národní zájmy, ale ústa si zavřít nenechám

Žádný výrok, který by poškodil dobré jméno československých legií, jsem neřekl. Řekl jsem, že v ČR existují lidé, kteří mají různý názor na československé legie. Ve svém vystoupení před poslanci to zdůraznil místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

»Já jsem opravdu řekl, a mám na to dostatek dokladů, že část občanů České republiky, a nejen členové Komunistické strany Čech a Moravy, ale minimálně i naši voliči, a těch je mnohem více než je členů KSČM, říká: Chovejme se k sobě přátelsky a nedělejme to, co nám vadí, aby nám to nedělala ta druhá strana. To je podle mého soudu ale zásadní věc,« prohlásil Filip.

Jestliže nechceme, aby nám někdo činil příkoří, aby někdo zdržoval výstavbu památníku československých legionářů např. v Samaře, tak ale těžko u nás můžeme podle předsedy komunistů tolerovat, že samospráva nerespektuje mezinárodně právní závazek ČR a odstraňuje památník maršála I. S. Koněva. »Zkuste si někdo z vás stoupnout před místní samosprávu v Samaře a obhajovat postup Prahy 6. Myslím, že nebudete úspěšní,« dodal.

Filip je přesvědčen, že Sněmovna by měla usilovat o to, aby v ČR platila jednotná mezinárodně-politická linie, kterou by byly vázány i samosprávy, protože samospráva také postupuje podle českých zákonů. »A ta přísaha zastupitelů přece není marná, není zbytečná. Myslím si, že je to velmi důležitá věc,« řekl s důrazem na to, že osobně vždy při cestách do zahraničí i při každém přijetí zahraniční delegace v Praze respektoval zahraničně-politickou linii ČR a nikdy z ní nevybočil, vždy hájil české národní zájmy. »Jediné, co neučiním, je, že bych si nechal zavřít ústa a začal se bát říkat, co si myslím,« zdůraznil.

V nedávném rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda Vojtěch Filip kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, označil je za »zločinné«. Pražské komunální politiky nařkl podle deníku z neofašismu a současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady, aby svolily k budování pomníků československým legionářům, kteří padli v boji s bolševiky.

Dolní komora by se podle návrhu STAN měla od Filipových výroků distancovat, s čímž podle předsedy Starostů Víta Rakušana souhlasil také její šéf Radek Vondráček (ANO). Podle STAN by poslanci měli také Filipa vyzvat k tomu, aby jako ústavní činitel reprezentoval Českou republiku a její oficiální směr zahraniční politiky.

Česko-ruskou smlouvu je třeba respektovat

Sněmovna by usnesením měla podle STAN také deklarovat, že si váží boje československých legionářů během první světové války, kteří se svou odvahou a odhodláním zásadně přičinili o vznik samostatného, svobodného a demokratického Československa.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip doporučil, aby poslanci přijali pouze usnesení, že československé legie se kromě podílu na vzniku Československa podílely také na výrazném zkrácení první světové války a na snížení počtu obětí.

Filip ve svém vystoupení opakovaně zmínil mezinárodní smlouvu, kterou podepsali v roce 1993 prezidenti Václav Havel a Boris Jelcin, a jejímž cílem bylo nastolení nových rovnoprávných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. »Dlouhou dobu se to dařilo, venkoncem, když si na to vzpomeneme, tak ta léta, kdy se začaly budovat ty památníky na Transsibiřské magistrále, jsme byli úspěšní. Nejen v Jekatěrinburgu, ale v mnoha dalších městech, ať už to bylo v Tatarstánu, tak i v dalších částech východního Ruska. Ale nyní úspěšní nebudeme, protože se nechováme recipročně. Představte si, že by ruské úřady tolerovaly městským úřadům v Ruské federaci, že budou likvidovat naše památníky. Ne že je nepostaví, ale že je budou likvidovat. Jak by se nám to asi líbilo? Přitom, když chceme konstatovat po 102 letech, že československé legie měly zásadní význam pro vznik československého státu,« otázal se Filip kolegů poslanců.

Sněmovna se zatím od výroků svého místopředsedy Vojtěcha Filipa o československých legionářích, jak to požaduje STAN, nedistancovala. Debatu poslanci ve středu nedokončili. Předseda komunistů v diskusi opětovně jakékoli pochybení odmítl. Podle něj mohly být jeho výroky zkresleny.

