Mladí Tunisané se snaží obejít půst

Mladí Tunisané, kteří nechtějí denně dodržovat měsíc trvající půst o ramadánu, který letos začal 23. dubna, sdílejí na internetu tipy, jak utajit jídlo před rodiči, napsala agentura AFP. Téma se objevovalo už dříve, letos ale mladým situaci ještě ztížilo uzavření restaurací kvůli šíření koronaviru a fakt, že domácí izolaci často museli trávit společně se starší generací. Podle jedné z internetových rad se lze najíst třeba během sprchování.

»Jak utajit ve dne jídlo a nenechat se nachytat rodiči?« ptají se Tunisané ve facebookové skupině sdružující ty, kteří půst nedodržují. I když vymáhání denního půstu o ramadánu nemá v Tunisku jasné opodstatnění, pro mnoho lidí je stále složité před rodinou přiznat, že se nepostí. Pokud se dívkám nechce jíst při sprchování, mohou předstírat, že mají menstruaci. Ženy totiž po dobu periody nemusejí půst dodržovat. K tomuto triku se uchýlila společně s 12 000 dalšími členkami facebookové skupiny »fater« i třiadvacetiletá Zahra, studentka, která se angažuje ve feministických organizacích a s půstem přestala už před dvěma lety.

Matka předstírá, otec nemluví

»Řekla jsem své matce, že už nejsem muslimka, ale ona pořád předstírá, že o ničem neví,« říká Zahra. Její matka si prý ale nakonec asi všimla, že s půstem něco nehraje. Zahřina sousedka Jásmín se také již několik let nepostí, letos ale kvůli tomu, že tráví izolaci s rodiči, přes den pije pouze vodu. Jiná žena, šestadvacetiletá Ímán, mluví v souvislosti s půstem o mezigenerační propasti. Chtěla rodičům přiznat, že se nepostí, nakonec to ale neudělala. Její otec to ví, avšak nemluví s ní o tom a matku by to prý mohlo ranit.

Existují i chápaví rodiče

I když jsou podle názoru Ímán Tunisané spíš tolerantní, o ramadánu se podle jejího mínění někteří z nich cítí v právu soudit své okolí. Rozpor podle ní dokládá fungování kaváren. Některé z nich totiž zůstávaly v letech, kdy neplatila opatření proti šíření koronaviru, i o ramadánu otevřené, jejich výlohy byly ale zcela zalepené novinami, které měly hosty uvnitř uchránit před pohledy kolemjdoucích a také před policií. Existují ovšem i příklady chápavých rodičů. Třicátník Ázár se agentuře AFP svěřil, že když ho jeho otec přistihl u jídla, nerozzlobil se. Jenom se smál. Ázár během ramadánu jí prý běžně i před svými kolegy v práci a v posledních letech se mu zdá, že ho lidé soudí méně než dříve.

V poslední době jsou debaty o osobních svobodách v Tunisku častější díky nevládním organizacím, které brání výdobytky takzvaného arabského jara z roku 2011 včetně práva na svobodu vyznání ukotveného od roku 2014 v tuniské ústavě.

