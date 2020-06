Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Babiš: Nenechme se strašit druhou vlnou epidemie

Opozice by neměla strašit s druhou vlnou epidemie koronaviru. Plošné omezení vláda už nikdy nezavede, je třeba zvládnout ekonomickou krizi. V reakci na výzvy opozičních stran k přípravě na možný návrat epidemie to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

»Neměli bychom se nechat strašit,« řekl předseda vlády na tiskové konferenci po mimořádném zasedání vlády. »Naším úkolem je, abychom zvládli ekonomickou krizi... Nechápu, co od nás opozice chce, už to nebude nikdy plošné opatření,« dodal. Stát je podle něj připraven sledovat epidemii v jejích ohniscích, jakým je nyní Karviná v Moravskoslezském kraji. »Je to lokální infekce, jsme na to připraveni,« uvedl. Zopakoval, že není třeba vytvářet nějaký speciální plán, jak ho žádá část opozice. »Plán je takový, že každý den to sledujeme, chytrá karanténa to sleduje,« řekl.

Opozice ve Sněmovně ve čtvrtek neprosadila požadavek vůči vládě, aby prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv zajistila do konce srpna dostatečný počet ochranných pomůcek pro případ druhé vlny epidemie. Neúspěšně také žádala o to, aby do nákupů byly více zapojeny české firmy.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš argumentoval tím, že vláda během epidemie utratila za nákup pomůcek různé kvality i ceny zejména z Číny zhruba deset miliard korun. »Nikdo mi nevysvětlil, proč ministerstva nakupovala respirátory za 50 korun, ale i za 860 korun,« uvedl Bartoš.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) rozdíly v nákupech vysvětlil tím, že jeho úřad nakupoval pomůcky na českém trhu, zatímco ministerstvo vnitra zejména v Číně. Ministerstvo zdravotnictví podle Vojtěcha přesto nakupovalo za podprůměrné ceny, což dokládal na příkladu respirátorů.

Komise k nákupům ochranných pomůcek nevznikne

Opozici nevyšla ani snaha o zřízení vyšetřovací komise, která by prověřila nákup ochranných pomůcek. Pro její zřízení hlasovalo 50 ze 121 přítomných zákonodárců. Vedle vládních ANO a ČSSD její vznik nepodpořili ani komunisté a část poslanců hnutí SPD.

Vojtěch poukázal na to, že nákupy prověří Nejvyšší kontrolní úřad, vyšetřování poslaneckou komisí by podle něj bylo zpolitizované a předpojaté. »Ve vyšetřovací komisi se povede politický souboj. A ten já odmítám,« řekl.

Místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar.

Také místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar míní, že svou práci by měl nejprve dokončit kontrolní úřad. Práce vyšetřovací komise by podle něj mohla být s prověrkou v kolizi. »Počkejme si na zprávu NKÚ a na základě ní potom čiňme kroky,« řekl Luzar. »Když už ji nechcete zřídit, tak si aspoň nevymýšlejte falešné argumenty,« reagoval předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta poté Kalouskovi připomněl jeho slova, které uvedl v roce 2018, když měla vzniknout komise k vyšetřování OKD. »Vyšetřovací komise se zřizuje tehdy, když existuje objektivní obava, že standardní instituce jsou pod politickým tlakem a nešetří objektivně. Tady se naopak politický tlak na objektivní šetření účelově vytváří,« citoval předsedu klubu TOP 09.

Zdůvodnění návrhu na vznik komise poukazuje na případy podezřele vysokých cen a objednávek nekvalitních ochranných pomůcek nebo výrobků s neplatnými certifikáty. Komise měla vyhodnotit efektivitu a transparentnost nákupů a doporučit, jak postupovat do budoucna.

Opozice neprosadila ani výzvu vládě, aby připravila finanční podporu lidem pracujícím na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

