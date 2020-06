Komunisté kritizují Bernarda

Výkonný výbor Krajského výboru KSČM v Plzeňském kraji odsoudil chování hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, který před měsícem opustil ČSSD a nyní vyjednává o kandidatuře za STAN.

Josef Bernard. FOTO - wikipedia commons

»Neobstojí jeho tvrzení, že si nerozumí s vedením strany a nemá jeho podporu. Josef Bernard věděl před čtyřmi lety, do čeho jde. Věděl, že ČSSD je nejednotná mnoho let a její eskapády vydají na román. Přesto využil nabídky ČSSD a hejtmanský post přijal. Dnes, kdy sám vidí, kam ČSSD spěje, utíká z boje a těžko by unesl další prohru v krajských volbách. KSČM proto odsuzuje postoj J. Bernarda, zvláště když uvažuje o přechodu k jinému politickému subjektu. KSČM nepodporovala a nepodporuje politickou turistiku, která ničemu neprospívá,« uvádí se v prohlášení výkonného výboru. Bernard už několik měsíců jedná o spolupráci s hnutím STAN, které mu nabídlo pozici lídra v nadcházejících krajských volbách. Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka by byl hejtman pro Starosty určitě posilou a svými hodnotami do tohoto hnutí patří.

Komunisté přitom nebyli Bernardovou zradou sociální demokracie nikterak překvapeni. Jeho halasný antikomunismus podle nich dával už dlouho najevo, že o levicový program Bernardovi nikdy nešlo. Použil ČSSD jen jako výtah k moci a nyní hledá jiný. »Odsuzujeme jeho vyhraněné vyjadřování na adresu KSČM, které dávalo jasný signál, že je pravicového zaměření. Dal přednost pravicovým politickým subjektům, přestože předchozí volební období KSČM v koalici s ČSSD spolupracovala a vedla si velmi dobře. Tím jednal proti zájmům kraje,« jsou přesvědčeni komunisté z Plzeňského kraje.

Na pondělním jednání krajského zastupitelstva hejtman navrhne hlasování o svém odvolání. Klub zastupitelů ČSSD jej vyzval, aby se vzdal mandátu, což Bernard nechce. Otázkou je, jestli bude dost hlasů pro jeho odvolání a zda se vůbec nějaký nástupce na čtyři měsíce objeví.

(ste)