Česká pošta v dubnu doručila o milion balíků víc než loni

Česká pošta v dubnu doručila o milion balíků víc než ve stejném měsíci loni. Jejich počet se zvýšil na 4,5 milionu. Přispělo k tomu větší využívání e-shopů kvůli epidemii covid-19. Množství zahraničních zásilek naopak kvůli koronavirovým omezením kleslo o více než polovinu na 1,1 milionu. Vyplývá to z informací pošty pro ČTK.

Největší nárůst u vnitrostátních balíků se podle Iva Vysoudila z tiskového oddělení se týká služeb Balík Do ruky a Balík Do balíkovny. Růst poptávky zaznamenal během koronavirové krize i srovnávač balíkové přepravy Zaslat.cz, kterému vzrostl počet zásilek poslaných po ČR o 120 procent. "Jen za uplynulé dva měsíce skrze náš portál poslalo zásilku nebo balík 24.000 lidí. Důležitým momentem byl hlavně strmý nárůst zájmu o přepravu zásilek do pěti kg mezi jednotlivými lidmi," uvedl spolumajitel portálu Miroslav Michalko.

Naopak pokračující klesající trend z posledních let pošta eviduje u vnitrostátních listovních zásilek. "Jejich počet se v dubnu 2020 snížil oproti loňskému dubnu o zhruba čtyři miliony zásilek na současných 17,6 milionů," řekl ČTK Vysoudil.

Pokles u mezinárodních zásilek pak byl podle Vysoudila způsobený především mezinárodní situací související s šířením koronaviru a omezenými možnostmi přepravy v mnoha zemích světa. Často bylo omezené nebo zcela chybělo jakékoliv letecké spojení. Pošta proto řešila náhradní způsoby doručování, které však byly nedostatečné. Vzhledem k problémům, které měli a mají přepravci a poštovní operátoři, tak zákonitě muselo dojít k poklesu objemů zásilek, dodal Vysoudil.

