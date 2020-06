Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejen bylinková klasika

Moudrost, kterou babičky, jejich maminky a babičky, nasbíraly nemá chybu. Žily a žijí ve spojení s přírodou, rozuměly a rozumí jí. Však se podívejme…

A začněme klasikou. Lípa, která působí léčivě na spoustu chorob. Lipové listy se dříve vkládaly do úst, aby se zabránilo tvorbě puchýřků, šťáva z nich měla zabránit vypadávání vlasů. Ano, jistý drobný efekt v tomto případě lípa má. Listy spařené vodou a smíchané s vínem se přikládaly na končetiny při svalových křečích a na popáleniny. Bez vína e používají dodnes. Koupel v odvaru z lipového květu dá kůži jemný zlatavý nádech. Lipový květ vyvolává pocení a rozpouští hleny. Proto se používá především jako podpůrný prostředek při horečnatých onemocněních, jako je nachlazení nebo onemocnění chřipkou. Nejúčinnější je ovšem čaj. Poradí si spolehlivě s nachlazením. Lžičku lipového květu přelijte hrnkem horké vody a nechte asi 15 minut louhovat. Přeceďte, oslaďte medem a celý den popíjejte.

Pokud věříte babičkám tak jako my, potom vsaďte na celer! Kromě vitaminů skupiny B, C, K, A, E, obsahuje i draslík, hořčík, chrom, sodík, železo, zinek a vápník. Jeho léčebné účinky znal prý již už starořecký lékař Hippokrates. Tišil jím prý suchý kašel. Ostatně i naše babičky to tak dělaly.

Velmi posilující účinek na obranyschopnost našeho zdraví má křen. Babičky tušily že má antibiotický účinek a v našem těle si poradí s infekcemi, je výborným doplňkem léčby při nachlazení, angíně a chřipce. Rozpouští usazený sekret na sliznicích dýchacích cest – jak v nosních dutinách, v plicích a průduškách.

A proto měly v zásobě i několik skvělých receptů. Například křen s medem. Dvě lžíce jemně nastrouhaného křenu smíchejte s jednou lžící medu. A pak třikrát denně užívejte po jedné lžičce. Už pár minut poté, se vám spustí rýma, budete snadněji odkašlávat, a bude se vám lépe dýchat. Křen patří i perlám naší kuchyně. Jablečný křen (strouhaný křen smíchaný s nastrouhanými jablky a se šťávou z poloviny citronu) je báječný s vařeným masem, křenovou šlehačku snad ani netřeba zmiňovat. Lahůdka do šunkových závitků.

A cibule! Nejlepším lékem proti nachlazení a následnému kašli je cibule. Tvrdily a tvrdí babičky, však jsme to již několikrát zmínili. Cibulový sirup patřil do jejich »lékárničky«. Tři větší cibule nakájejte na kolečka, postupně je vrstvěte do sklenice a prosypávejte cukrem. Uzavřete a nechte odstát. Cibule za několik hodit pustí šťávu. Slijte ji do skleničky a několikrát denně ji po lžičkách jezte. Účinné proti kašli. Babičky to věděly.

A co med? Při onemocnění je med neocenitelný. Nejenže dodává tělu dostatek důležitých látek, energie, ale navíc na rozdíl od rafinovaného cukru, nezatěžuje náš organismus. Jistěže ne náhodou babičky každý dne užívaly jednu i více lžic medu. Ale k jejich

Obyčejné brambory mají neobyčejné schopnosti. Bábinky o nich věděly. Tradovalo se, že čerstvá šťáva ze syrových brambor spolu se šťávou ze syrového zelí léčí žaludeční a dvanácterníkové vředy, záněty žaludku, hemoroidy a překyselení organismu včetně žáhy. Stačí prý 500 ml každý den. Čerstvě, jemně nastrouhané syrové brambory ve lněném hadříku, přiložené na popáleniny nejen zbavují bolesti, ale i je léčí. Syrové nastrouhané brambory jsou prý i skvělou pleťovou maskou. Říkaly babičky… popáleniny a je také výbornou pleťovou maskou. Pravidelná konzumace brambor (vařených) údajně pomáhá odvodňovat organismus, snižovat krevní tlak a také posiluje srdce.

Nejuniverzálnějším lékem, který babičky používaly a používají je česnek. Podle babiček bychom ho měli jíst co nejčastěji. Ať už jako speciální česnekovou pochoutku, nebo přidáním do polévek, omáček či salátů. Už jsme o tom opakovaně psali. Ale o »babské« dokonalé česnekové polévce ještě ne. V kastrole rozehřejte dvě lžíce sádla, a rychle na něm osmahněte několik na kostičky nakrájených brambor, na nudličky nakrájenou kořenovou zeleninu, dvě drobně nakrájené cibule, zalijte vroucí vodou. Vařte do měkka. Oloupejte hodně stroužků (určitě více než deset) a prolisujte ho. Přidejte do polévky, ale nevařte, jen promíchejte. Osolte, opeřte, přidejte špetku mletého chilli, vmíchejte dvě tři lžíce jemně usekané petrželky a podávejte. Osmažené tousty nebo krajíčky staršího chleba jako příloha opravdu nemají chybu. Dobré, zdravé a posilující. Však to babičky dobře ví.

Mám před sebou ještě hodně tak říkajíc ozdravných »babských« rad. Nechci vás o ně připravit, takže se nad nimi sejdeme opět za týden.

