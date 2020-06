Jak je to s demokracií a vyslovením názoru?

V poslední době vyplouvá na povrch spousta problémů, ať už se jedná o inventuru nákupů ochranných pomůcek ministerstvem zdravotnictví, problémy s vyjadřováním člena Rady České televize Zdeňka Šarapatky, postoje ministra zahraničí Petříčka či zvyšující se problém nezaměstnanosti v některých regionech České republiky.

Člověk by si pomyslel, že věcí k řešení je skutečně nadmíru. Patrně k tomuto názoru dospěli i ti, kteří se zabývají politikou. A pokud se problém týká přímo jich samotných nebo jejich politického subjektu, hledají zástupné problémy anebo, co hůř, je přímo vytvářejí. Diskuse ve Sněmovně často sklouzávají do jiných dimenzí, než je původně určený program. V tom případě není se co divit, že předsedající odebere zmíněnému slovo, což se stalo v rámci vystoupení poslance Jana Lipavského. Vojtěch Filip, první místopředseda Sněmovny, jej upozornil, že vybočil z tématu schůze. Slovo mu skutečně odebral. Jeho rozhodnutí odsouhlasila převaha poslanců přítomných ve Sněmovně. Přesto se opozice především TOP 09, Piráti a ODS snaží obvinit místopředsedu Filipa z podjatosti. Když si projdeme veřejný prostor najednou, zjistíme, že útoky nejen na předsedu KSČM, ale i stranu jako takovou se množí. Vyplývá z toho otázka, jestli jde o cílenou kampaň určité skupiny před krajskými a senátními volbami a jaký má cíl?

KSČM se totiž podařilo prosadit body volebního programu, které bezprostředně pomáhají lidem. A tak někdo pojal patrně strach z možného úspěchu této strany v krajských a senátních volbách. V tomto případě se odpůrci neštítí použít jakékoliv prostředky, aby stranu oslabili a dehonestovali v očích občanů.

V současné době se útoky soustředí na Vojtěcha Filipa. Překrucování jeho slov, vytrhávání z kontextu se stává pravidlem tohoto nefér boje. Kdo bude další obětí?

Věřme, že lidé si dokážou udělat obrázek sami a nebudou podléhat uměle vytvářeným rádoby kauzám. Možná by si všichni měli uvědomit, že přednost před vzájemným »bojem« má řešení skutečných problémů a těmi největšími, které se teď na nás hrnou, je zvyšování nezaměstnanosti, ohrožující sucho a propad příjmů firem i živnostníků. Tato témata je nutné bezodkladně řešit.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM