Udávat, udávat, udávat!

Povídal jeden chytrý pán v televizi, že můžeme hlásit – tedy udávat – šiřitele úředně neschválených názorů. Jak to volal Čurda na atentátníky ukryté v pravoslavném chrámu v Resslově ulici? »Vzdejte se, nic se vám nestane!«

Dnes v Metru už se bankovky i mince hemží bakteriemi! Víte, kolik taková umouněná pětka váží! S tím se musí něco udělat. Naše měna bude pevná a pod kontrolou. Další křížová výprava za platební karty právě začala.

Taková karta, když se pečlivě opláchne dezinfekčním roztokem, skryje i špinavé peníze. A Velký bratr o nás bude všecko vědět i bez udavačů.

Lidičky, to by se vám líbilo, ulejt si nějaký ten bakšiš do zadní kapsy!

Kapsu si můžou mastit leda Velkokapsáři!

Karel SÝS