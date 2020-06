Jak příznačné

Na Mariánském náměstí v Praze se od května do těchto dnů nachází venkovní výstava nazvaná V jako vítězství. K 75. výročí ji připravilo hlavní město. Samotná myšlenka, aby si Pražané připomněli Vítězství ve druhé světové válce, neb Československo patřilo do protifašistické koalice, a osvobození Prahy je výborná. Jenže je tu ono »jenže«.

Na několika panelech se autorka Martina Frouz V. věnuje zejména aspektům konce války, Pražského povstání, účasti spojeneckých vojsk na osvobození. Není asi náhodou, že z několika panelů je jediný věnován Rudé armádě, jež nesla hlavní tíhu bojů proti nacistickému Německu a osvobodila drtivou většinu Československa včetně příjezdu jejích vojsk do Prahy 9. května 1945 – čímž završila osvobození hlavního města a Evropy od nacismu a fašismu. Před kým jiným by hitlerovci kapitulovali než před ozbrojenou silou, jež jim byla v patách?

V textu se to hýří »novým« výkladem dějin. Důraz je kladen na to, co všechno občané jásající v pražských ulicích nevěděli, a je to samé násilí, klam, lež, intriky a temné cíle. Velký prostor je věnován agentům Směrš a NKVD. Každé pozitivum plynoucí z toho, že tyranský a genocidní nacistický režim byl poražen, doplňuje výčet negativ. Když jsem se do textu zahloubala, přišly mi divné výrazy typu: »Do léta 1945 odvlekla sovětská vojska 900 tisíc německých vojáků do zajetí.« Odvlekla? To sedí na odvlečení nevinných lidí do nacistických koncentráků a káznic. Použití právě tohoto slovesa asociuje, že to bylo stejně hrůzné jako transporty lidí do vyhlazovacích táborů. Cožpak však nebylo spravedlivé po válce přinutit ty, kdož ničili, aby aspoň něco obnovili v infrastruktuře země, kterou chtěli zotročit? A že bylo co spravovat, Němci rozbili přes 70 000 měst a obcí Sovětského svazu!

Další příklad. Fotografie Vojenského historického archivu nese popisku: »Příjezd Rudé armády do Prahy 9. května 1945. Archivní fotografie nese označení ‚Velká vlastenecká válka 1941-1945‘, protože Sověti nepočítají období před rokem 1941, kdy se s nacistickým Německem dohodli na likvidaci Polska.« Typický blábol současné doby. Velká vlastenecká válka se datuje od přepadení SSSR 22. června 1941 do porážky Německa. Každý samozřejmě ví, kdy začala druhá světová válka. Tvrdit, že Sověti nějaké období nepočítali, je hloupost. Proč došlo k sovětsko-německé smlouvě o neútočení, víme. Stalo se až nakonec, když zklamaly západní demokracie a pokusy o vytvoření kolektivní bezpečnosti.

Na panelech chybí fotografie maršála Koněva, ačkoli historické snímky z jeho přijetí Pražany či společný snímek s Ludvíkem Svobodou jsou notoricky známé. Takovou reklamu Koněvovi autoři výstavy udělat nechtěli. Zato fotka z vřelého uvítání generála Pattona na Staroměstském náměstí tu je. Chybí byť zmínka o Pražské ofenzívě. Taková »maličkost«, která započala 6. května 1945 a stála 50 000 mrtvých a zraněných rudoarmějců, nestojí za připomenutí.

Evidentně tedy výstava akcentuje jen něco, jiné zamlčuje či umenšuje. Jak příznačné, že speciální poděkování autoři dedikují nejen paměťovým ústavům, ale také tiskovému odboru ambasády USA...

Monika HOŘENÍ