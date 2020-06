Ilustrační FOTO - Pixabay

Nespravedlivý přístup Vojtěchova úřadu

Zdravotnická zařízení zřejmě dostanou náhrady za výpadek příjmů způsobený kvůli epidemii koronaviru ve výši zhruba 30,5 miliardy korun. Umožní to vládní návrh zákona, který ve zkráceném jednání schválila Sněmovna. Návrh zákona nyní zamíří k posouzení do Senátu.

V návaznosti na zákon vydá ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhlášku, podle níž se budou peníze proplácet. Přímé náhrady poskytovatelům péče se předpokládají ve výši 27 miliard korun. Zbytek by poskytovatelé měli získat zvýšením objemu hrazených služeb ve druhé polovině letošního roku. Dalších pět miliard korun by mělo jít na péči o lidi s nemocí COVID-19. Vyhláška zajistí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) také peníze na odměny pro zdravotníky. Měla by být účinná od července.

Vojtěch uvedl, že při epidemii koronaviru v březnu, dubnu a květnu klesla akutní lůžková péče v porovnání se stejným obdobím minulého roku na 30 až 50 procent, lázně se zavřely úplně, naopak domácí paliativní péče přibylo. »Smyslem úpravy je tedy zohlednit výpadek produkce zdravotních služeb, způsobený částečně poklesem poptávky, částečně vládními opatřeními a částečně opatřeními samotných poskytovatelů na ochranu personálu,« vysvětlil Vojtěch.

Malým lékárnám s nejvýše 15 zaměstnanci stát odpustí sociální odvody za červen až srpen za stejných podmínek, které mají platit pro firmy do 50 zaměstnanců. Nárok na úlevu tedy budou mít lékárny, které nepropustily více než desetinu zaměstnanců a ve srovnání s březnem mzdy nesnížily o více než deset procent.

Na hospice se zapomíná

Stínová ministryně práce za KSČM, členka výboru pro zdravotnictví Hana Aulická Jírovcová kritizovala ministerstvo zdravotnictví za to, že ke všem segmentům nepřistupovalo spravedlivě. Za velký problém označila hospicovou péči. Ministerstvo v úhradové vyhlášce sice počítá s navýšením ošetřovacího dne, to má však pokrýt jen kompenzace v rámci nákupu zdravotních pomůcek. »To nás velice mrzí,« řekla Aulická po hlasování novinářům. Zdůraznila, že hospicová a paliativní péče obecně je dlouhodobě podfinancovaná, a to jak ze strany ministerstva zdravotnictví, tak především ze strany ministerstva práce a sociálních věcí. Problém je podle ní i v tom, že v době epidemie hospicům z důvodu povinnosti testování na koronavirus ubylo klientů. »Testování trvalo velice dlouho a velmi často se stávalo, že klienti mezitím bohužel zemřeli někde jinde,« uvedla poslankyně. »Tyto peníze hospicům opravdu chybí,« dodala.

Stínová ministryně práce za KSČM, členka výboru pro zdravotnictví Hana Aulická Jírovcová.

Zklamalo ji také financování zdravotních sester v sociálních službách. »Ministerstvo zdravotnictví v přípravě úhradové vyhlášky tuto oblast zcela opomnělo, vyhodnotilo to na zhruba půl miliardy korun, ale zároveň uvedlo, že tyto peníze nemá,« řekla. Obává se, že situaci budou muset opět řešit kraje, které však už dnes mají velké problémy. »Ministerstvo by se k tomu mělo postavit čelem a finanční prostředky najít, jinak to Sněmovna bude muset v dalších měsících řešit, a to jen kvůli tomu, že nyní, když ta pomoc mohla přijít, tak nepřichází,« varovala Aulická.

Ministerstvo by nemělo politikařit

Její stranický kolega, člen výboru pro zdravotnictví Daniel Pawlas novinářům řekl, že poslanci svou práci odvedli a nyní je na ministerstvu zdravotnictví, aby co nejrychleji připravilo prováděcí vyhlášku, aby to, co bylo schváleno, mohlo být uvedeno do praxe. »Zdravotníci čekají na prostředky, které jim byly slíbeny,« uvedl. Konkrétně jmenoval lázeňskou a rehabilitační péči, kde došlo podle něj k masivnímu propadu. Jde o obory, které peníze potřebují akutně. »Pokud je nedostanou, reálně hrozí, že mnoho z nich by mohlo skončit svoji činnost, což si určitě nepřejeme,« uvedl. Věří proto, že ministerstvo bude jednat rychle, nebude politikařit a peníze budou co nejrychleji uvolněny.

Předloha stanoví, že v případě zařízení, která dostávají zálohy na hrazenou péči, se náhrady vypořádají při ročním zúčtování v polovině příštího roku. Ostatní poskytovatelé mají dostávat zálohy na kompenzaci už letos. Jde například o lázně a o poskytovatele zdravotnické dopravní služby.

