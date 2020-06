Ilustrační FOTO - Pixabay

Hranice s Rakouskem otevřeny

Od včerejšího poledne se zcela uvolnilo cestování mezi ČR, Rakouskem a Maďarskem. Po konzultacích s danými zeměmi o tom na mimořádném jednání rozhodla vláda. Vláda také rozhodla, že letadla ze zemí Evropské unie mohou přistávat na všech letištích v ČR.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že Maďaři usilovali o otevření hranic už od čtvrtka, ČR a Slovensko ale chtěly demonstrovat, že jsou si nejbližší, proto otevřely ve čtvrtek hranice nejprve jen společné, a až nyní se otevírají dalším sousedům.

Z okolních zemí zatím zvláštní režim na hranicích zachovává Polsko a Německo. Podle ministerstva zahraničí dosud Varšava neuvedla ani orientační termín, kdy s otevíráním počítá. Jednání s Německem dále pokračují, Češi se mohou z Německa od včerejška vracet bez povinnosti testu na koronavirus, ale na německé straně dále trvají omezení. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že Německo chce koordinovat otevírání svých hranic i s dalšími sousedy, proto nepřistoupilo na úplné zrušení omezení. Důležité pro ČR ale je, že Němci k nám mohou bez omezení na nákupy, uvedl ministr. Pro Čechy mířící do Německa platí, že by měli vyjet pouze s odůvodněním, například k lékaři či na obchodní schůzku. Kontroly na hranicích s Německem zavedeny nejsou, na dálnicích v německém vnitrozemí se ale dělají namátkově.

Petříček upozornil, že ačkoli ČR uvolnila možnost vycestování, je nutné, aby lidé sledovali informace ze států, kam míří. V pondělí k tomu začne fungovat interaktivní mapa na stránkách ministerstva zahraničí.

Vláda také rozhodla o otevření všech českých letišť pro přílety ze zemí EU. Dosud bylo možné přistávat pouze v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a Pardubicích. Na letištích ale budou do konce června zachovány hraniční kontroly. Kabinet to v usnesení zdůvodnil tím, že při cestování letadly trvá závažná hrozba rozšíření epidemie koronaviru. Policie by měla kontroly na letištích provádět »flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace«, uvádí schválený materiál.

Vlády hranice uzavřely v březnu kvůli šíření koronaviru nového typu. ČR původně plánovala uvolnit cestování od 15. června. K tomuto datu by se mělo jednat o otevření vnějších hranic EU. Podle Petříčka se dá předpokládat, že hranice by se k tomuto datu mohly otevřít například pro Izrael či Jižní Koreu.

(ste)