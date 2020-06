Rozhovor Haló novin s Ricardo Quiroga Vinhasem, levicovým aktivistou z Rio de Janeira

Je jasno. Máme fašistickou vládu

Je jasno. Máme fašistickou vládu

Brazílie má nejen nového prezidenta, ale i novou velkou aféru jeho ultrapravicové vlády, kdy došlo k úniku mnohonásobných skandálních výroků z dubnového jednání kabinetu, včetně snahy zneužít pandemie koronaviru k dalšímu odlesňování Amazonie. Jak to v Riu prožíváte?

Zveřejnění obrázků ze schůzky Bolsonarovy vlády ukázalo, že se to, čeho jsme se obávali, stalo. Máme fašistickou vládu složenou z nepřipravených, nevědomých, násilných a sociopatických lidí. Jejich nenávist k menšinám, chudým, indiánům a státním zaměstnancům je nepředstavitelná.

Protikomunistický projev připomíná období studené války. Každý, kdo nesouhlasí s vládou, je považován za komunistu, což je úmyslné, protože je známo, že proti tomuto slovu stále existuje předsudek.

Jak se v této souvislosti díváte na to, že najednou se Bolsonaro snaží dělat, jak mu na Amazonii záleží?

Vláda chce pomocí epidemie zničit zemi a vytvořit skutečnou ultraliberální diktaturu. Proto jsme viděli ministra životního prostředí Ricarda Sallese přiznat se, že chce využít rozptýlení lidí v souvislosti s epidemií, aby zničil všechny právní předpisy na ochranu životního prostředí. Je to jedinečný případ ministra životního prostředí, který nenávidí přírodu. Není to ovšem pro nic za nic – uvědomme si, že je zločincem již odsouzeným v minulosti soudy…

Jak se na Bolsonarovy kauzy, včetně korupce jeho synátorů, dívají tamní média a jak brazilská levice?

Nejdůležitější problém, kterým byl prezidentův zásah do federální policie, byl už prokázán. Chce, aby policie chránila jeho rodinu a přátele před vyšetřováním, a chce používat policii k pronásledování svých politických oponentů, jako by to bylo skutečné gestapo. To samozřejmě napadáme. Jak levice, tak třeba i fanoušci slavného Flamenga Rio de Janeiro, kteří vyšli do ulic protestovat proti rasismu v naší zemi.

A do toho přišla pandemie…

Ano, pokud jde o to inkriminované zasedání vlády, tak jak jsme viděli (z uniklého záznamu – pozn. autora), během dvou hodin na něm nebylo řečeno nic o epidemii, o tom, jaká opatření je třeba podniknout v boji proti ní, ani o počtu úmrtí. Je to nekropolitika.

Média i proto kritizovala vládu a zveřejnila info o korupci a celý ten falešný zpravodajský stroj (fake news), který synové Bolsonara a přátelé zřídili. Je však dobré si uvědomit, že média podporovala Bolsonara ve volbách a skrývala mnoho obvinění proti němu a jeho rodině… Takže je cynické a oportunistické tvářit se nyní pohoršeně.

Na Brazílii je podle vás vidět, že si COVID-19 nevybírá a postihuje nejen favely, ale i bohaté lidi…

Epidemie v Brazílii zpočátku zasáhla střední a vyšší třídy hodně, a to také proto, že více cestují. Nyní většinu postižených tvoří skutečně ti nejchudší. Pokud tedy epidemie na jedné straně zabije bohaté a slavné lidi, na druhé straně jsou dnes už mezi většinou postižených nejchudší lidé, kteří nemají žádný způsob praktikování izolace a karantény, nemají základní hygienické ani osobní ochranné prostředky a musí jít do veřejných nemocnic, které nemají dostatek lůžek, dostatek respirátorů a dostatek lékařů a zdravotních sester, aby poskytovaly péči, je z toho všeho jasné, že koronavirus si nevybírá.

Bolsonarova sabotážní politika, která je stejně jako u Trumpa negativistická a povzbuzuje populaci, aby nedodržovala izolaci, ovšem nadále hlásá, že nemoc není vážná a počet obětí je přehnaný. Brazílie každopádně zažívá největší tragédii ve své historii z politického, sociálního, ekonomického a zdravotního hlediska. Uzdravení bude trvat dlouho.

Jak jsou na tom vaši nejbližší?

Mojí rodině se daří dobře, zůstává v izolaci, i když já musím chodit jednou týdně na jídlo. Moje sestra a švagr také jsou v karanténě stejně jako mí rodiče a tchán a tchýně. Můj otec jako lékař však nadále pomáhá pacientům v kanceláři. Se ženou pracujeme z domova na home office. Není to snadné, protože soud, kde pracujeme, přes noc rozhodl, že všichni by měli pracovat doma, izolováni od okolí, a my neměli žádnou infrastrukturu, museli jsme se rychle přizpůsobit…

Na druhou stranu mateřská školka naší dcery Raquel se kvůli epidemii uzavřela a my bychom tak stejně museli o ni pečovat doma. Tak teď musíme pracovat a zároveň věnovat pozornost dítěti mladšímu dvou let, které nechápe, proč si s ním rodiče nemohou pořád hrát.

Nemůžeme si však stěžovat, protože miliony Brazilců jsou v mnohem horší situaci - bez zaměstnání, bez platu, bez jídla, bez domova a bez pomoci vlády.

V naší rodině tedy nebyl žádný případ koronavíru, ale přátelé v práci a mnozí soudruzi z naší Strany pracujících (PT) byli nemocní. Někteří kolegové ze soudu nakonec kvůli epidemii zemřeli.

Co dělá konkrétně PT proti koronaviru, ale i proti Bolsonarově krajně pravicovému autoritářskému režimu?

PT bojuje proti epidemii a Bolsonarově vládě, seč může. Přijala zákony na ochranu nejchudších a použila soudy, aby zabránila Bolsonarovi v dalším sabotování boje proti epidemii. Zde v Riu sháněla strana jídlo, hygienické výrobky a peníze, aby pomohla nejchudším lidem ve favelách. Snaží se také zvýšit povědomí a ukázat na skutečnou povahu prezidenta Bolsonara a jeho gangu!

Roman JANOUCH

FOTO – archiv (2)