Ilustrační FOTO - Pixabay

Slavia se ve šlágru s Plzní může výrazně přiblížit titulu

První fotbalovou ligu v neděli čeká jeden z vrcholů sezony. Vedoucí Slavia ve šlágru 28. kola přivítá druhou Plzeň, na kterou má v tabulce osmibodový náskok. Rozjetá Viktoria pod trenérem Adrianem Guľou na jaře vyhrála všech osm soutěžních zápasů, ale v Edenu se ji v poslední době nedaří. Pokud by Pražané zvítězili, výrazně by se přiblížili obhajobě mistrovského titulu, i když je po Plzni čekají ještě dvě utkání základní části a pětikolová nadstavba.

"Samozřejmě cítíme a víme, že v neděli můžeme udělat hodně důležitý krok k našemu vytouženému cíli," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Tohle je trochu zápas o šest bodů. Pro nás je to velký test po změnách, které byly v zimě a po té pauze," doplnil.

Vršovický tým nechal zapomenout na rozpačitý vstup do jara a po koronavirové přestávce vyhrál všechny tři zápasy bez inkasované branky. "Už dlouhodobě se ukazuje, že Slavia má svou kvalitu a jasný herní styl. Ten není o tom, že by vyčkávali nebo nějak hráli z hlubokého bloku a na náhodu. Víme o jejich silných stránkách, ale my se také chceme prezentovat vlastním herním stylem," uvedl slovenský kouč Guľa.

Slávisté doma v lize porazili Plzeň šestkrát za sebou, ale v neděli jim bude chybět fanouškovská podpora. Vládní opatření v boji s nemocí covid-19 stále povolují pouze 300 lidí na stadionu. "V takhle velkém zápase jsou diváci obrovská pomoc. Nám se tady v minulosti na Plzeň dařilo, vyhrávali jsme a byla fantastická kulisa. Teď to bude obrovský rozdíl, z našeho pohledu ztrácíme výhodu domácího prostředí," uvedl Trpišovský.

Souboj dvou nejlepších českých týmů začne v 19:00. Fanoušci budou utkání moci sledovat například v autokině v Plzni, kde už se v květnu promítal jiný šlágr Viktorie se Spartou.

V sobotu se uskuteční tři zápasy 28. kola. Pátá Sparta po dvou vítězstvích za sebou nastoupí na stadionu desátých Bohemians 1905. "Klokani" vyhráli v posledních čtyřech kolech, ale letenského rivala neporazili v lize od listopadu 2001. Malé pražské derby se bude promítat v autokině na Strahově.

"Tu laťku, kterou si kluci nastavili, musíme neustále opakovat. Samozřejmě víme, že úplně vše dobré není. Víme, v čem nás tlačí bota a pořád se to musíme snažit odstraňovat. Pokračujeme dál, chceme dál vítězit," řekl Luboš Loučka, asistent trenéra Sparty Václava Kotala. "Čeká nás velmi náročný soupeř. Bohemka je poctivý, běhavý tým, který roste zápas od zápasu tím, že vyhrává, třeba i 1:0. Bude to válka, bude to boj, ale já jsem stoprocentně přesvědčený, že vyhrajeme," dodal Loučka.

Třetí Liberec vyhrál v sedmi z posledních osmi kol a další tři body bude chtít přidat proti deváté Mladé Boleslavi. Poslední Příbram čeká záchranářská bitva na hřišti čtrnáctého Zlína.

V neděli jsou vedle šlágru Slavie s Plzní na programu další čtyři utkání. Sedmá Ostrava, která po ligovém restartu ještě nevyhrála a vypadla z elitní šestky, nastoupí na hřišti jedenácté Olomouce. Čtvrtý Jablonec po dvou porážkách za sebou čeká zápas v Teplicích, které jsou dvanácté.

Předposlední Opava hostí šesté Slovácko a třináctá Karviná doma vyzve osmé České Budějovice. Jihočeský nováček díky středeční výhře 2:0 nad Olomoucí uspěl po sérii

(čtk)