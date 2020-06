Ilustrační FOTO - Pixabay

Poskytování dávek se možná zpřísní

Poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi možná čeká zpřísnění. Počítá s tím návrh opozičního hnutí SPD, kterému dala Sněmovna šanci. Novelu, která se týká příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, nyní posoudí sociální, školský a správní výbor.

»Jedná se o soubor sedmi změn, který by měl odstranit či minimalizovat zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi, posílit kontrolní kompetence pracovníků úřadu práce a umožnit citelně sankcionovat ty osoby, které systém pomoci v hmotné nouzi zneužívají,« představila normu Lucie Šafránková (SPD). Jde podle ní i o opatření, která směřují proti expanzi patologických jevů spojených s existencí tzv. vyloučených lokalit. Dávky by podle autorů měli dostávat pouze lidé, kteří se dočasně ocitli bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace aktivně dostat.

Už dřív zazněly výtky, že předloha je špatně napsaná. Sněmovna ji bude ve výborech pravděpodobně měnit. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) mluvila o celkovém pozměňovacím návrhu. Ministerstvo už připravilo celkovou revizi systému podpor.

Piráti neprosadili vrácení předlohy autorům k přepracování. Obávají se toho, že o dávky by mohli přijít i lidé, kteří je potřebují.

Nastavit jasná pravidla

Za propuštění normy do dalšího projednávání se přimlouvala stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Je přesvědčená, že je nutné nastavit jasné povinnosti a jasná pravidla tak, aby všichni věděli, co mají dodržovat a jak se mají chovat. Uvedla to na základě zkušeností z Ústeckého kraje, který ve Sněmovně reprezentuje, a kde se potýkají v této oblasti s velkými problémy. Ať už jde o záškoláctví, lichvu, prohlubující se chudobu, kriminalitu či drogovou závislost, vyčetla Aulická. Nejde přitom podle ní jenom o problémy Romů, ale i majoritní společnosti. »Bohužel, i když se může třeba škola snažit, jak chce, to dítě se vrací do rodiny, která jej stahuje zpátky do svého stylu života. Víme všichni moc dobře, že v patnácti letech nám tyto děti odcházejí na úřady práce, protože není nutné a hlavně potřeba, aby rodina přicházela o dávky, a často dochází právě k tomu, že odchází ze sedmé třídy, protože ono vlastně nelze propadnout ještě níže. Jsme rádi, že se umí podepsat. Často ani toto nezvládnou,« řekla Aulická.

Vláda ANO a ČSSD vyjádřila pochyby o souladu předlohy SPD s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami. Poukázala na závazky, podle nichž stát musí každému obyvateli zajistit minimum hmotného zabezpečení.

Nelze zachránit všechny

Podle Aulické si je ale třeba přiznat, že stát nemůže zachránit všechny lidi. »Měla by být jasná pravidla – chceš pomoct – my ti pomůžeme, nechceš – nemůže stát zachraňovat sto procent lidí. Samozřejmě musí vědět, že s tím se nese i určitá restrikce, kterou ponesou, tzn. nechceš slušně bydlet – nebudeš bydlet. Je to prostě fakt a mě velice mrzí, že některé neziskové organizace neustále mají potřebu zachraňovat sto procent lidí a říkat – musíme, musíme. To prostě nelze! Nelze, a my si to musíme jednou přiznat,« uvedla Aulická.

Úřadu práce by novela dala možnost vyřadit z okruhu příjemců dávek rodiče, kteří by nezajistili řádnou docházku dítěte do mateřské školy v posledním povinném roce. O podporu by přišli také lidé, kteří při nemoci nebo po úrazu, tedy v dočasné neschopnosti, porušili režim plnění povinností uchazečů o zaměstnání. Vyřazeni by byli i ti, kteří nepřetržitě stonají déle než dva roky.

Až na rok by úřad práce podle novely odebral nebo snížil dávku lidem, kteří by úředníkům neumožnili kontrolu jejich poměrů přímo v obydlí. Nyní je na posouzení úředníků, zda takoví lidé o příspěvek přijdou, nebo ne. Pěstouni v rámci rodiny by museli do žádosti o dávky v hmotné nouzi nově zařadit i příjmy z dávek pěstounské péče.

