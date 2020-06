O nástupci Kubery se rozhodne v druhém kole

Nástupcem Jaroslava Kubery (ODS) v Senátu bude teplický primátor Hynek Hanza (ODS), nebo ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (nestraník za Senátor 21). Třetí skončil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Účast v prvním kole byla 15,79 procenta.

Voliči vybírali z devíti kandidátů. Od začátku hlasování provázela nízká volební účast. V některých okrscích přišlo jen pár desítek občanů.

O postupu Hanzy bylo rozhodnuto už v průběhu sčítání. O druhém kandidátovi Bergmanovi až po sečtení více než poloviny hlasů. Do té doby soupeřil s Bubeníčkem, který nakonec skončil třetí. Čtvrtá je starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Podle Bubeníčka 1. kolo rozhodli voliči v lázeňském městě. »S panem Bergmanem to bylo vyrovnané tak do polovičky. Změnilo se to, když začaly naskakovat výsledky Teplic. Takže prakticky jako při každých volbách rozhodli voliči v Teplicích. Ale těm 2567 voličům, kteří mi dali hlas, patří dík,« řekl Bubeníček. Na Teplicku kandidoval na senátora v letech 2000 a 2006, pokaždé ho ve druhém kole porazil Jaroslav Kubera (ODS), který letos v lednu náhle zemřel.

Bergman získal 3475 hlasů, Hanza 4663, čtvrtá Bařtipánová 1535. Nízká volební účast podle ní svědčí o tom, že Senát se jeví pro obyčejné lidi jako zbytečná instituce. »Tím, že (doplňovací) volby nebyly spojeny s jinými, se ukázalo, že lidi nezajímá, kdo bude v Senátu,« dodala.

Bařtipánová chce v následujících dnech vyjádřit některému z postupujících kandidátů podporu. Naopak Bubeníček s takovým krokem nepočítá. »Já myslím, že by se jak jeden, tak druhý styděl za to, že dostal podporu od komunisty, takže ji nikomu určitě nevyjádřím,« řekl.

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 12. a 13. června. Vítěz voleb se ujme mandátu v horní parlamentní komoře na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024.

