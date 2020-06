Dilema volby

Ať otevřeme veřejnoprávní televizi či rozhlas kdykoli, vždy se setkáme s vysokou pravděpodobností s problematikou koronaviru. Po sérii nejrůznějších nepromyšlených názorů se postupně, pod viditelným tlakem veřejného mínění, formuje názorová hladina, kterou již nezajímají nejrůznější domněnky a falešné zprávy, nýbrž realita měnícího se světa jako primární podmínka života »po pandemii«. Propaganda se viditelně začíná formovat do dvou relativně samostatných názorových jednotek.

Nejen laická veřejnost, ale i odborníci, skutečná esa z oboru, jsou stále více polarizováni do dvou protichůdných skupin názorů. První skupina prosazuje přístup k problému na základě axiomu, že bez ohledu na cokoliv, i za cenu deformace zákona, je prvořadé chránit zdraví lidí. Druhá skupina naopak zastává »racionální«, ekonomický pohled na věc tezí, že zastavíme-li ekonomiku, negativní důsledky ve finále poškodí mnohem více lidí než v prvním případě. Mimo racionální i mravní chápání jsou ti, kteří přepočítávají hodnotu člověka na peníze (každý z nás prý v průměru »stojí« 1,2 mil. Kč), a ti, kteří uvažují, do jakého věku by se měl nemocný udržovat při životě.

Přítomnost odlišných názorů nestačí. Oba jsou ve své podstatě legitimní. Člověk potřebuje vědět, jak to skutečně je. Z lidského i společenského hlediska. Žít v neznámu, v dilematu, se dlouho nedá. I jeskynní předchůdce člověka vyhledával pospolitost jako formu své obrany. Proto by bylo velmi špatné, abychom se jako společnost rozhádali, začali se podezírat, vyčítat si a rozeštvávat. Není a nebude to lehké, bezkonfliktní, nebude to selanka, ale velká zkouška mravní síly každého z nás.

Uvědomme si, kolik nás boj s koronavirem již stál. Nejviditelnější jsou opatření na podporu českého hospodářství. Díky nástrojům přímé podpory, odkladu daní a státním zárukám za úvěry zamíří do naší ekonomiky 1,2 bilionu korun. Neboli 21,5 % HDP. To nás řadí na jedno z prvních míst. Vyplatí se to? Myslím, že ano. Pouze nesmíme usnout na vavřínech. To platí i pro neocenitelný vzestup občanské iniciativy a mravní odpovědnosti našeho lidu. Skláním se před ním a děkuji mu.

Ladislav ŠAFRÁNEK