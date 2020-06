Hazard s koronavirem pokračuje

Ústup pandemie koronaviru umožňuje rozvolňovat karanténní opatření, ke všeobecné úlevě. O půlnoci ze 17. na 18. května 2020 skončil v Česku nouzový stav. Vyhráno? Bohužel zdaleka ne, o velikých ztrátách mnoha druhů nemluvě. Rozvolňování se příliš nedaří nikde ve světě, ČR zde není výjimkou. Koronavirus se rád vrací. Informují nás o tom často Číňané, Korejci a mnozí další. Mnohé skutečnosti přitom zarážejí.

U nás je podivné, že se k rozvolňování karanténních opatření a jejich následnému urychlování přistoupilo krátce poté, co městský soud Praha vydal zjevně skandální rozsudek, že nouzová opatření nesmí být vyhlášena podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale podle krizového zákona, aby se stát musel neoprávněnými náhradami škod způsobených z titulu vyšší moci finančně zruinovat (a ke všeobecné škodě snad dospěl i k bankrotu), a že na nápravu dal vládě jen tři dny. Inu, podle dravčích zákonů kapitalismu jsou prý zisky podnikatelů důležitější než životy a zdraví občanů a listina základních práv a svobod je jen cárem papíru. Tak to vypadá v zemích, kde se za demokracii vydává vláda justiční mafie, přísně chráněná Evropskou unií. Pokud vím, tak ekonomická teorie vesměs mluví o podnikání jako o činnosti z mnoha důvodů rizikové, včetně rizik z titulu tzv. vyšší moci.

Počty koronavirem nově nakažených v Česku od dubna klesaly. Jejich pokles se po výraznějším rozvolnění karanténních opatření ale zastavil a nedávno se začal opět zvyšovat. Reprodukční číslo koronaviru je opět vyšší než jedna, tj. víc lidí se nakazí, než uzdraví plus zemře. Lidé jsou nadržení a kázeň mnohým, zvláště mladým, neříká nic, byť jde i o jejich životy a zdraví. Tedy, 10,4 procenta nemocných koronavirem u nás přibylo mezi nedělí 10. a 17. května večer, což je zneklidňující.

Jestliže se intenzivně rozvolňuje ve státech, kde počet občanů nově nakažených koronavirem se rychle zvyšuje (Velká Británie – přírůstek +10,7 %, USA – +16,5 %, Rusko – +43 %! Brazílie – +48 %! ad.), je to divné. Má to jediné vysvětlení. Jak řekl krutý prezident Brazílie Bolsonaro, podnikatelské zájmy velkého i malého byznysu jsou důležitější než zdraví lidí. Zřejmě desetitisíce lidí zemřelých přímo či nepřímo na koronavirus za to stojí! Podobně tomu je uvnitř některých států. Bavorsko je v rozvolňování karanténních opatření před celoněmeckou úrovní, přestože je koronavirem v rámci státu zasaženo nejvíc. Sousedí s námi, takže riziko opětného dovozu koronaviru z Bavorska je vážné. Koronavirus se dál šíří v sousedním Polsku – přírůstek 20 % za poslední týden, navíc především ve Slezském vojvodství, sousedovi našeho Ostravska.

Otvírání státních hranic velmi rizikové

Mezi nejvíce rizikové patří otvírání státních hranic. Prý jen mezi státy s nízkým výskytem koronaviru. Jenže k mému zděšení své státní hranice, a to nejen pro podnikatele, ale i pro turisty, otevírá koronavirem silně postižená Itálie, a stejně jako Francie především s cílem obnovit cestovní ruch. Byla přitom hlavním evropským »vývozcem« koronaviru, s přírůstkem v uplynulém týdnu ve výši 7,8 procenta nových nemocných. Že řada našich hazardérů tam bude cestovat s tím, že v případě setrvání zákazu cestovat do Itálie tam vycestuje pod rouškou cesty do Rakouska, je zřejmé. Může se snadno stát, že si jako prémii přiveze koronavirus. Od pochybných hvězd šoubyznysu jsme slyšeli: »Já si přece tu rekreaci tam či onde nemohu odpustit!« (i kdyby tam koronavirus měl(a) chytnout, nakazit jím druhé a třeba i na něj zemřít). V dané situaci má Česko asi jen jedno únosné řešení – vycestování turistů nepovolovat a ostatní, zejména podnikatelské cesty do jiných států, podmiňovat příslušným zdravotním potvrzením. Vím, že se spolehlivostí testů na koronavirus jsou i nadále problémy, nejen u nás. Cestovní ruch pro letošní rok se bude muset uskromnit na tuzemský, což pro cestovky orientované na zahraniční cestovní ruch bude problém. Pro občany toužící po rekreaci by to ale až na výjimky zásadní problém být neměl. ČR toho má hodně co nabídnout. Ještě kdyby nenaráželi na často nekvalitní či předražené ubytovací a stravovací služby.

Ani k 19. květnu lidstvo nemělo proti koronaviru účinný lék či očkování, a podle všeho ho jen tak mít nebude. Navíc koronavirus mutuje, takže se může stát, že pracně vyvíjený lék či sérum budou v době své použitelnosti k ničemu, protože obávaný vir bude již někde jinde. Představa o postupném »promořování« obyvatel koronavirem je za těchto okolností hazardní. Její uplatňování zejména ve Švédsku pozitivní výsledky nepřináší – má 5. nejvyšší úmrtnost na koronavir na světě (12,2 procenta zjištěných nakažených zemřelo) za »jedničkou« Belgií (16,4 %), dvojkou Francií (15,4 %), trojkou Británií (14,2 %) a čtyřkou Nizozemím (12,9 %). ČR má úmrtnost na koronavir »jen« 3,5 procenta. Bělorusko má aktuálně přírůstek onemocnělých koronavirem 34,7 procenta za poslední týden, byť zatím s relativně nízkou úmrtností 5,6 procenta.

Vir může postupně zmutovat na vůči lidem mnohem méně agresivní formu (i vir má zájem přežít a s ním se neslučuje zabíjet své hostitele), ale může také zmutovat na ještě agresivnější formu a pak ještě větší běda všem, kdo ho chytnou! Upřímně řečeno, o koronaviru stále mnoho důležitých věcí nevíme, což citelně ztěžuje boj s touto obávanou nákazou.

Otvírání školek a škol silně rizikové

Velmi rizikové je chození dětí do školek a škol. I když je možné, že zejména malé děti jsou vůči koronaviru vcelku odolné, není reálné mít za to, že se nebudou ve školkách a školách vzájemně fyzicky dotýkat, v případě infekce šířit koronavirus mezi sebou a následně jej přenášet na rodiče, prarodiče ad. Snaha rychle znovu otevřít školky a školy s tím, že jde přece o vzdělanost dětí, není na místě. Předně nejde o vzdělanost mladé generace, to snad intenzivní ničitelé našeho školství a vzdělanosti nemyslí vážně. Naposledy to prokázali hlasováním pro zrušení povinnosti skládat maturitní zkoušku z matematiky, neb s ní žáci mají vážné problémy. Takže se sníží laťka a budou umět ještě méně! Vzniká vážná otázka, jak školství chránit před koronavirem. Pandemie koronaviru se může táhnout delší dobu. Zbytek končícího školního roku je ale celkem vzato pro výuku ztracen tak jako tak.

Podle polských epidemiologů není problémem otevřít předzahrádky hospod, ale důrazně varují před otvíráním hospod samotných. Zajistit tam bezpečnost proti koronaviru není reálné. Totéž se ale týká i mnohých dalších podniků v místnostech, kde se často střídají zákazníci. Je třeba vidět, že šiřitelem koronaviru se může snadno stát klimatizace, pokud není na špičkové úrovni. Služby s přímým kontaktem službu konajícího se zákazníkem, jsou z hlediska přenosu koronaviru značně rizikové. Je přitom pravda, že koronavirová karanténa mnohé občany doslova drtí, resp. najít si náhradní program nemusí být jednoduché, o finančních problémech mnohých včetně možnosti narušeného podnikání nemluvě.

Jan ZEMAN