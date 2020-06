Ilustrační FOTO - Pixabay

Velké CK obnovily prodej na léto, začínají Řeckem či Bulharskem

Velké cestovní kanceláře obnovily prodej zájezdů na léto. Exim Tours zatím nabízí Řecko, Fischer kromě Řecka prodává i Bulharsko. Obě CK chtějí nabídku rozšířit. Alexandria začala s cestami do Bulharska, Chorvatska, Maďarska a na Slovensko. Navíc vybrané hotely a penziony vyhradila pro české zákazníky. Vyplývá to z vyjádření zástupců cestovních kanceláří a zjištění ČTK.

Exim Tours a Fischer daly první zájezdy do Řecka na léto do prodeje na konci minulého týdne. "Přes víkend byl obrovský zájem, zaznamenali jsme hlavně online objednávky. Lidé ale začali chodit i do prodejen, které jsme s uveřejněním nové nabídky otevřeli," řekl obchodní ředitel a mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Prodejní čísla podle něj nejsou na loňské úrovni, ale kromě lidí, kteří chtějí na cestu využít poukaz za zrušený zájezd, přicházejí i zákazníci, kteří svou dovolenou dříve stornovali.

Exim Tours prodává zatím Řecko, u něhož hodlá nabídku dále rozšiřovat. Ne všechny hotely podle Kostky zatím otevřely. Cestovní kancelář s ubytovateli jedná a pokud lidé nyní nenajdou v nabídce hotel, který v ní dříve byl, dá se podle Kostky předpokládat, že se v ní ještě objeví. "Chceme nabídnou maximální počet destinací, které jsme měli před krizí. Přidáme Bulharsko, přibude také Mallorca," uvedl.

Fischer kromě Řecka nabízí také bulharské Slunečné pobřeží a letoviska v okolí Varny. U zájezdů vlastní dopravou pod značkou Nev-Dama prodává i Chorvatsko a Itálii. "Během víkendu byl největší zájem o řecké ostrovy Kréta, Rhodos, Kos nebo Zakynthos, které si pro svoji letošní dovolenou zvolily stovky klientů," řekl mluvčí CK Jan Bezděk. V následujících dnech se podle něj nabídka rozroste o další řecké ostrovy jako Korfu, Santorini nebo Sámos.

Alexandria pro své klienty připravila nový produkt, kdy vybrané penziony a hotely budou sloužit jen tuzemským cestovatelům. "V bulharském Primorsku bude navíc na severní pláži vyhrazený prostor pouze pro zákazníky CK Alexandria, pro které jsou zde i slunečníky zdarma," uvedla CK na svém facebooku. Nabízí samozřejmě i ubytování v mezinárodních hotelech. Stávající nabídku destinací chce v nejbližších dnech obohatit o Řecko.

Češi mohou bez omezení nyní cestovat na Slovensko, do Rakouska a Maďarska. Do Německa mohou jen v odůvodněných případech, při návratu se ale nemusejí prokazovat testem na covid-19, nemusejí zůstat ani v karanténě. Podle vládní mapy rizikovosti evropských destinací bude od 15. června možné volně cestovat do větší části Evropy. Test na koronavirus nebo karanténu budou muset dodržet při návratu z Velké Británie nebo Švédska.

(čtk)