Ilustrační FOTO - Pixabay

Zahrádky mohou fungovat v noci, často to zakazuje místní vyhláška

Pro venkovní prostory restaurací, hospod a kaváren už neplatí omezení o uzavření mezi 23:00 a 06:00. V této době má však veřejnost stále zakázán vstup do vnitřních prostor stravovacích zařízení. Opatření zavedlo ministerstvo zdravotnictví při uvolňování restrikcí proti koronaviru. Kvůli rušení nočního klidu však mnoho samospráv zakazuje provoz zahrádek po 22:00.

Venkovní sezení restaurací bude nadále podléhat přísným bezpečnostním a hygienickým pravidlům. U vstupu musí být k dispozici dezinfekce na ruce. Stoly by měly být uspořádány tak, aby sedící zákazníci od sebe nebyli na kratší vzdálenost než 1,5 metru, vyjma hostů u jednoho stolu. Před usazením nové skupiny zákazníků musí personál dezinfikovat stůl a židle. Personál i hosté musejí mít roušku, odložit ji lidé mohou jen na konzumaci.

Tržby gastronomických provozů jsou podle obchodního ředitele společnosti Bidfood Radima Kopeckého nyní na úrovni 65 procent v porovnání s obdobím před krizí. "V týdnu od 25. května otevřelo až 85 procent restaurací, které využívají naše systémy. U těchto restaurací se průměrné denní tržby pro jednotlivé podniky pozvolna dostávají na únorovou hladinu," doplnil ředitel společnosti Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy, Igor Třeslín.

Provozovatelé stravovacích zařízení byli kvůli současné situaci letos na mnoha místech osvobozeni od poplatku za zahrádku. Z důvodu dodržování nočního klidu ale radnice často přijaly vyhlášku o zákazu provozu venkovního sezení po 22:00. Například v Praze má problematiku 276 předzahrádek v centru města řešit novela tržního řádu. Tyto provozy mají totiž výjimkou povoleno alespoň v určitém období roku fungovat i po 22:00. Předchozí vedení Prahy 1 v čele se starostou Pavlem Čižinský (Praha 1 Sobě) navrhovalo výjimky plošně zrušit, to současné pod vedením Petra Hejmy (STAN) chce jednotlivě vyhodnotit, u kterých předzahrádek je to skutečně nutné. Radnice by měla podle radního Jana Chabra (TOP 09) magistrátu seznam předzahrádek navrhovaných ke zrušení výjimek dodat do 31. srpna.

Veřejnost měla kvůli zamezení šíření koronaviru zakázán vstup do stravovacích zařízení od 14. března. Restaurace, kavárny a hospody mohly občerstvení vydávat jen přes okénko nebo rozvozovou službu. Zahrádky s obsluhou se mohly otevřít 11. května, vnitřní prostory pak od 25. května. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek v České televizi řekl, že časové omezení mezi 23:00 a 06:00 by mohlo přestat platit od 22. června.

(čtk)