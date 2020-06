Kde nic není, ani čert nebere

V některých situacích si sami neporadíme. Praskla vám voda? Tak to je problém, sehnat instalatéra se rovná totiž zázraku. Zajistit jej rychle, zvláště o víkendu, je prakticky nemožné. Stejně tak nejsou malíři, podlaháři, truhláři i další, kdysi zcela běžné profese.

Ministerstvo průmyslu připravuje zavedení mistrovské zkoušky. Ovšem ouha, zaplatit se za ni má kolem dvaceti pěti tisíc korun. Zájemce tedy bude muset sáhnout do vlastní kapsy. V době, kdy starší generace řemeslníků odcházejí do důchodu, není tento nápad příliš motivačním řešením současného stavu. Získat mistrovskou zkoušku je jistě dobrý nápad, ale platit za ni by se rozhodně nemělo.

Co by však mělo být na pořadu dne, je návrat učňovských oborů a motivace mladých, aby se pro ně staly opět atraktivní. Neradi bychom šikovné řemeslníky hledali doslova lupou. Řemeslo má zlaté dno a v tomto rčení je hluboká pravda. Šikovné pracovníky v různých oborech totiž nejde nahradit roboty. Snažme se tedy vrátit učňovské obory dnešní společnosti velmi rychle. Investice vložené do této oblasti se nám velmi vyplatí.

Naučme děti vážit si rukodělné práce. Vždyť výtvory starých mistrů se chlubíme po celém světě dodnes. Pokud si práce lidských rukou budeme vážit, rozhodně dokážeme zájem o ni obnovit. Rušení učilišť byla fatální chyba a je nutné ji rychle napravit, a to tak, aby zájem mladých o vyučení v určitých oborech vzrůstal. Ti zkušení řemeslníci jim jistě rádi poradí a pomohou.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny