Kauza středočeská záchranka

Dlouhou dobu jsem odolával jakkoli komentovat tuto schizoidní situaci kolem středočeské záchranky, jedné z mnoha příspěvkových organizací kraje. Nicméně stav a situace, která je v současné době skloňována v médiích a na sociálních sítích, mne nutí k tomu, abych i já, jako dlouholetý zaměstnanec Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje (ZZS SčK), člen výboru pro zdravotnictví Středočeského kraje a člen dozorčí rady Oblastní nemocnice v Příbrami za KSČM vyjádřil své pocity z této dnes již zpolitizované kauzy.

V této době si asi každá politická strana uvědomuje potenciál »kauzy středočeské záchranky« pro možnost teoretického zisku volebních preferencí v nastávajících krajských volbách.

Je ale s podivem, že tento velký zájem neměla žádná z politických stran, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu kraje v »dobách klidu« před koronakrizí. Když jsem v této době na půdě kraje upozorňoval na fakt, že je potřeba vytvářet dostatečné materiální a finanční rezervy pro případy mimořádných událostí, byl jsem pro reprezentanty ostatních politických stran paranoikem, který jenom zdržuje. Vždy jsem měl ale na mysli mimořádnou událost spojenou s živelní pohromou, kterou jsme zažili například ve formě povodní v roce 2002. Na odstraňování následků a škod s touto událostí spojených jsem se aktivně podílel, tehdy ještě jako člen ozbrojených sborů státu. Nikdy mne ale nenapadlo, že by naše společnost mohla být ochromena krizí spojenou s pandemií COVID-19.

Musím říci, že díky dlouhé době, kterou jsem zaměstnán na ZZS SčK, vnímám potřeby a další souvislosti chodu této organizace takříkajíc in natura každý den. Tyto zdravotnické organizace jsou naprosto specifické a ke svému chodu potřebují nejenom peníze a podporu od zřizovatele, v našem případě Středočeského kraje, ale i jakousi pohodu a klid na práci. Ani jednoho se nám v současné době od zřizovatele nedostává a výsledkem jsou neadekvátní mediální výstupy některých frustrovaných zaměstnanců. Tyto výstupy spustily pro média velice zajímavou kauzu.

Něco mi našeptává, že tento mediální hon na čarodějnice není úplně bez účelu. Nechce z něho těžit nějaká politická strana? Volby jsou za dveřmi a nemůžeme věřit všemu, co nám média naservírují.

Ještě bych chtěl reagovat na údajný strach některých zaměstnanců ZZS hovořit s vedením záchranky. Já sám jsem již 15 let zaměstnancem ZZS, za tuto dobu jsem zažil několik vedení a nikdy jsem se nebál, a to zdůrazňuji, oslovit vedení i s případnou odůvodněnou konstruktivní kritikou. Pokaždé jsem cítil snahu vyhovět, pomoci a řešit daný podnět nebo situaci. Tento lidský přístup se nezměnil ani v této pro každého těžké době. Pro zaměstnance je dobré vědět, že zaměstnavatel za ním stojí a váží si ho.

Co se týká množství ochranných pomůcek v době krize, všichni jsme měli oprávněný strach z nové situace, která byla pro každého ze zdravotníků zátěžová. Ale i s tím množstvím ochranných prostředků, co ZZS měla, to naši zaměstnanci zvládli na výbornou. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům ZZS, ale i vedení ZZS za zvládnutí této pro každého nové náročné situace.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že můžeme být hrdí na to, jak naše organizace funguje. Není to výsledek krátkodobého vedení, ale ukazuje se, že z dlouhodobého hlediska jsou nastavené mechanismy fungování organizace správné.

Jindřich HAVELKA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu ve volebním obvodu č. 18 - Příbram