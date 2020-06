»Chvilkaři« opět vystrčili růžky

Představitelé Milionu chvilek se zase rozhodli znepříjemnit život nás všech. Vláda prý porušila základní lidská práva. Zakázala totiž velké demonstrace přesto, že »právo na shromažďování je nedotknutelné«, tedy právo na to, aby jedině »moudří demokraté« pod jejich vedením mohli protestovat proti Babišovu kabinetu a dalším pravici nepohodlným osobnostem či organizacím. Jedině oni, tedy »chvilkaři« totiž vědí, co jsou to »práva«. Ti druzí, kteří mají jiný názor, jsou stoupenci totality a odklonu od myšlenek »nezapomenutelného Václava Havla«.

Ti druzí! Kdo jsou vlastně »ti druzí«? Ti, co se domnívají, že »právo na zdraví« a »právo na život« by měly být nadřazeny nejen při složitých situacích právům, jaké požadují »milionáři«? Ano, byla narušena práva křiklounů, kteří nic neudělali, jen se pokoušejí protlačit nahoru. Byla však upřednostněna práva všech. Zvláště těch, kteří se neumí, anebo nemohou bránit. Myslím, že Babišova vláda v tomto ohledu většinu národa nezklamala. Chápu, že ve štábu Milionu chvilek musí být rozladění. Vždyť se dokonce může stát, že lidé na jejich aktivity zapomenou, že skončí jejich rétorika. Kam se pak oni samozvaní vůdci podějí, když školu »pověsili na hřebík« a živí se za podpory čísi »bohaté ruky« v pozadí organizováním ukřičených demonstrací? A přijít o lukrativní kšeft to jistě »bolí«.

A »právo na zdraví« všech? To je podle »chvilkařů« podružné právo. Možná že ještě podružnější než »právo na práci«, které sice by mělo být jedním ze základnějších lidských práv, ale současnému zřízení, počítajícímu s »rezervní armádou nezaměstnaných«, se »nehodí do krámu«. Kapitalismus totiž ve svém pojetí demokracie takové právo nepotřebuje, naopak. Je brzdou jeho rozpínavosti.

Vláda tedy omezila »demonstrace řvounů« a dala přednost »právu na zdraví«. To je ovšem podle »chvilkařů« trestuhodné, protože to znamená vážný krok k totalitě a »omezování svobody«. Svoboda totiž, podle nich, je nejvyšším právem nad všemi dalšími. Tedy její součástí je »právo na shromažďování, tedy i demonstrace«. A právo na zdraví, je vůbec právem? Vždyť přece je svoboda a každý se o další práva, tedy i o své zdraví musí starat sám. Tedy bude-li nakažen. Onemocní-li, je to jen jeho věc. Hlavně že my, »chvilkaři«, budeme mít možnost řvát na náměstích a snažit se o nějakou formu »majdanu«, když už ty volby dopadly jinak, než si přál »všemocný kapitál« a my, tedy »chvilkaři«, jeho prodloužená ruka.

Na rozdíl od nich si však myslím, že nejdůležitější je »právo na zdraví«, a za postup, který vláda zvolila, je třeba poděkovat. Jen se bojím, aby takovým »chvilkařům« neustupovala a zdraví nás všech nevyměnila za předvolební strach z opozice a nepodřídila se požadavkům různých lobbistických skupin, a tak odvrhla dosavadní uvážlivý přístup, byť někdy k tomu mohla přijmout i třeba nestandardní a třeba sporný přístup.

Jaroslav KOJZAR