Další útok na Koněva, tentokrát v Praze 3

Na radnici Prahy 3 dorazila petice s více než tisíci podpisy, která navrhuje přejmenovat významnou pražskou tepnu, Koněvovu ulici na Žižkově, na ulici Marie Terezie. Petici na sociální síti zveřejnil starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09).

»Dnes mě na radnici trochu přepadli Jaroslav Novák, Děpold Czernin a Adam Komers. Přinesli mi Petici za přejmenování pražské Koněvovy ulice jménem Marie Terezie,« píše Ptáček na Facebooku u data 4. června. »Myšlenka na přejmenování Koněvky je stará přinejmenším třicet let. Nejčastěji padají návrhy na Hartigovu (Karel Hartig byl prvním starostou Žižkova – pozn. red.) či navrácení původního názvu Poděbradova. A samozřejmě hodně lidí by už ponechalo původní název. Ale návrh na ulici Marie Terezie jsem poprvé slyšel až od těchto pánů. Každopádně petici na internetu podepsalo 1060 signatářů a řada z nich k podpisu připojila celkem obsáhlé vyjádření,« napsal starosta.

Petice žádá odstranit z názvu ulice jméno sovětského maršála I. S. Koněva kvůli »vměšování Ruska do vnitřních věcí ČR v důsledku odstranění sochy maršála Koněva« a v reakci na údajné »ruské nehoráznosti«. Protože Koněvovou ulicí vedla kdysi císařská silnice do Vídně, nabízí se podle petice jméno panovnice Marie Terezie.

Poslankyně Miloslava Vostrá (KSČM).

Jako »zbytečné kotrmelce« označila nápady poslankyně Miloslava Vostrá (KSČM), předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru. »Změna je život. Rozhodně ne každá musí být vítána s nadšením. Ti, kteří jako ‚hobby‘ vymyslí změny v názvech ulic, působí lidem pouze další starosti s výměnou dokladů. Nápad překřtít Koněvovu ulici v Praze je další nesmyslnou aktivitou. Holt někteří ‚myslitelé‘ se rozhodli soutěžit o to, kdo vymyslí větší nesmysl. Pokud budou příliš často měnit názvy ulic a náměstí, vytvoří lidem jen nepříjemné chození po úřadech při výměně dokladů, ale historii to stejně nezmění. Jestli si myslí, že ano, hluboce se mýlí. Jen ukazují svou malost,« reagovala pro Haló noviny poslankyně.

Víte, proč jsou radnice v Praze postižené rusofobií? glosuje nápad Pražan Václav Kosík v diskusi na serveru Novinky.cz: »Je to právě nyní in a je to bez práce pro vedení radnic. Místo oprav ulic a chodníků jen nechat vyměnit ceduli, ostatní ať si vyžerou obyvatelé a firmy, co tam bydlí, ty to bude stát mnoho peněz a obíhání úřadů. Petice asi jednoho tisíce lidí proti sedmi tisícům, kterých se to dotkne (tolik je občanů s adresou na Koněvově ulici, kteří by si museli vyměnit doklady – pozn. red.). Ten Ptáček na radnici je pohroma pro současný Žižkov, je nejvyšší čas ho při volbách vyhnat i s jeho koaliční bandou.«

(mh)