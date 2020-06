Ilustrační FOTO - Pixabay

Boj s krizí pokračuje

Vláda znovu řešila opatření pro boj s ekonomickou krizí způsobenou epidemií koronaviru. Rozhodla, že stát bude firmám vyplácet příspěvky na náhrady mezd lidem v karanténě či v provozech s nařízeným uzavřením do konce srpna. Zároveň přijala novelu zákona o rozpočtu, jíž zvýšila schodek na 500 miliard z dosavadních 300 miliard.

Program hrazení mezd státem má bránit propouštění. Vyplácejí se z něj dva druhy příspěvků. Příspěvkem A dorovnává stát 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 000 korun superhrubé mzdy, příspěvkem B pak 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 000 korun superhrubé mzdy. Přibýt by měla podpora C, která zahrnuje za určitých podmínek odpuštění sociálních odvodů na tři měsíce firmám do 50 zaměstnanců. Vláda už dřív prodloužila »béčko« do konce srpna, stejně rozhodla i o »áčku«. Prodloužení vyplácení příspěvku A žádali i zástupci zaměstnavatelů a odboráři.

Podle ministerstva průměrný příspěvek A na pracovníka v karanténě činí 6020 korun. Výdaje do konce srpna odhaduje resort nejvýš na 604,8 milionu korun. Celkem by se mělo za příspěvky A a B do konce prázdnin vyplatit 22,9 miliardy korun. Skutečná částka může být ale podle vývoje hospodářské situace nakonec jiná.

Vláda schválila také kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšení schodku státního rozpočtu v letošním roce na 500 miliard korun. Schválila tak zvýšení schodku již potřetí od propuknutí pandemie. Před šířením koronaviru byl schodek rozpočtu pro letošní rok naplánován na 40 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Letos ke konci května rozpočet vykázal schodek 157,4 miliardy korun.

(ste)