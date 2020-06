Ilustrační FOTO - Pixabay

Proč je Afrika vůči pandemii vcelku imunní?

Afrika se během pandemie vyhnula zatím nejhoršímu i díky tomu, že má zkušenosti s bojem proti epidemiím. Na tiskové konferenci to nedávno řekl generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Podle generálního ředitele WHO je Afrika nejméně postiženým kontinentem světa. V současnosti má z celosvětového počtu jen asi 1,5 % potvrzených případů nákazy a 0,1 % úmrtí s COVID-19.

Podle regionální ředitelky WHO pro Afriku Matshidiso Moetiové je počet nakažených v Africe sice podhodnocený, nikoli však výrazně. Nejhoršímu podle ní zabránilo včasné přijetí opatření proti COVID-19 i pozdější příchod koronaviru do Afriky ve srovnání s jinými kontinenty. Na druhou stranu virus přišel později i do Ameriky, a jak to dopadlo tam, víme…

Pozor na tichou epidemii

Zástupci WHO zároveň vyzvali, aby afričtí lídři usilovali o zvýšení testovací kapacity. Podle zvláštního vyslance Samby Sowa by totiž jinak mohla v Africe vypuknout »tichá epidemie«.

WHO rovněž varovala před tím, aby lidé považovali současný pokles počtu případů nákazy koronavirem za projev sezónnosti. Šéfka oddělení WHO pro nové nemoci Maria van Kerkhoveová zdůraznila, že o viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19, víme stále jen velmi málo, a není tak jasné, zda je sezónní stejně jako chřipka. Současný pokles nových případů v mnoha regionech nastal podle ní jen proto, že virus je pod tlakem. »Pokud viru dáme příležitost, začne se znovu šířit a mohl by nastat druhý vrchol,« varovala van Kerkhoveová.

Zákaz sexu?

Pandemii je ale třeba také brát aspoň trochu s humorem. Taková britská vláda se stala terčem vtipů kvůli novému pravidlu, které z důvodu šíření koronaviru zakazuje shromažďování dvou a více osob ve vnitřních prostorech a jemuž média okamžitě začala přezdívat »zákaz sexu«… Zřejmě nezamýšleným důsledkem nařízení totiž je podle ČTK i to, že jsou nyní nelegální také milenecké schůzky párů, které společně nežijí v jedné domácnosti. Kvůli vysvětlování nového pravidla se do prekérní situace dostal i vládní náměstek Simon Clarke. A to doplňující otázkou moderátora rozhlasu LBC, zda si mají milenecké páry vykládat nařízení tak, že souložit napříště smějí jen venku? »Je správné říci, že riziko nákazy koronavirem je venku mnohem nižší než uvnitř, ale samozřejmě nikoho nenabádáme, aby teď nebo kdykoli jindy něco takového venku dělal,« koktal Clarke.

