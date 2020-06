Benjamin Netanjahu. FOTO - Wikimedia commons

Opožděná kondolence, přímá omluva ne

Více než týden poté, co izraelská policie zastřelila v Jeruzalémě neozbrojeného autistického Palestince, označil izraelský premiér Benjamin Netanjahu incident za tragédii a kondoloval jeho rodině.

Napsala o tom agentura Reuters, která zároveň uvedla, že předseda vlády se za smrt muže, kterou lidé přirovnávají k zabití černocha George Floyda bělošským policistou v USA, přímo neomluvil.

Izraelská policie předminulou sobotu ráno neozbrojeného 32letého autistického Palestince zahnala do kouta v jeruzalémském Starém městě a zastřelila ho, když se krčil u popelnic. Incident v Izraeli vyvolal sérii menších demonstrací proti policejnímu násilí na Palestincích. Výzvy k zajištění spravedlnosti mezitím zazněly z řad izraelských Židů i Arabů, což je v této hluboce rozdělené společnosti neobvyklé.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Hállakově rodině tato gesta ale nepřináší příliš velkou naději, že policisté, kteří jí zastřelili syna, budou potrestáni.

»Kdykoliv se tu někdo stane mučedníkem, říkáme, že doufáme ve změnu,« uvedl Hállakův otec Chírí. »Kde je ta změna?« citovala ho AP.

Policie uvedla, že strážci zákona spatřili muže s podezřelým předmětem, který vypadal jako pistole. Když se po jejich výzvě nezastavil, zahájila palbu. Hállakova učitelka, která ho doprovázela, uvedla, že na policisty opakovaně křičela, že je autista, a neúspěšně se snažila střelbu zastavit. Policisté nakonec mladíka zastřelili. Později prohledali dům, kde bydlel, ale podle jeho rodičů žádnou zbraň nenašli.

Izraelské ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že dva policisté dostali domácí vězení. Záběry z bezpečnostních kamer ale zveřejněny nebyly.

Hned předminulou sobotu večer se v Jeruzalémě na protest proti zastřelení autisty uskutečnila demonstrace, které se převážně účastnili izraelští Židé. Demonstrace se konaly i v palestinských městech. Další větší demonstrace se uskutečnila v sobotu v Tel Avivu.

Premiér Benjamin Netanjahu k případu dlouho mlčel. Opoziční lídr Jair Lapid, který má autistickou dceru, a ministr obrany Benny Ganc ale vyjádřili smutek. Hállakova matka říká, že jí to syna nevrátí. »Soucit je dočasný,« uvedla. »Kdyby Arab zabil Žida, co by se stalo? Zdemolovali by mu dům a zatkli by jeho rodinu,« uvedl Hállakův otec.

(čtk)