Ilustrační FOTO - Pixabay

Stát podpoří pěstování brambor

Pěstitelé brambor od příštího roku možná získají novou dotaci. Ministerstvo zemědělství chce spustit program jakosti Q CZ, podobně jako je tomu u podpory mlékárenského průmyslu, kam letos šlo 400 milionů korun.

Na nový program pro bramboráře by měly jít ze začátku desítky milionů korun, uvedl náměstek ministra zemědělství Jindřich Fialka. Ministerstvo poslalo návrh programu Evropské komisi k notifikaci. Stát se snaží podpořit pěstitele, aby plochy bramborových polí stouply a zvýšila se i soběstačnost Česka v této komoditě, která nyní je pouze kolem 70 procent. Další evropské peníze získávají bramboráři každým rokem v rámci podpory tzv. citlivých komodit, mají šanci získat peníze také v evropském rozvojovém programu, kam chce ministerstvo v létě poslat čtyři miliardy korun. Peníze ale nebudou určené jenom pro bramboráře, ale také pro pěstitele zeleniny, ovoce, chmelu nebo chovatele prasat a drůbeže.

Loni se brambory pěstovaly v ČR na 22 894 hektarech, konzumní brambory na ploše 14 000 hektarů. Na skoro 6000 hektarů pěstovali lidé brambory v domácnostech. »Do roku 2030 by tyto plochy měly podle strategie ministerstva vzrůst na 21 000 hektarů, plochy brambor k výrobě škrobu na 6000 hektarů,« dodal Fialka.

Dlouhodobým problémem bramborářů je nedostatek skladovacích prostor, v zimě se do ČR dovážejí brambory ze zahraničí, například z Francie. Tato situace trvá prakticky do června, kdy se objeví nová úroda raných brambor. České čerstvé brambory se objevují v těchto dnech na pultech obchodů. Letošní úroda brambor by měla být podle bramborářů dobrá, pomáhají i deště. Na ceně se ale v následujících měsících odrazí i to, zda bude sucho v zahraničí.

Producenti brambor se snaží své výpěstky podporovat například i zdůrazňováním kalorické hodnoty brambor. Ta je nižší než třeba u rýže nebo chleba.

