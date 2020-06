Ruská federace nezapomíná na veterány

Ruská federace nezapomněla na veterány druhé světové války a u příležitosti 75. výročí osvobození od fašismu a Vítězství ve druhé světové válce ocenila ty, kteří se zúčastnili bojů.

V Pardubickém kraji je ještě sedm žijících účastníků bojů: Marie Bínová a Jarmila Halbrštátová z Moravské Třebové, Jan Iljaš a Jiřina Stará z Chrudimi, Josef Pirožek z Přelouče, František Motyčka z Lanškrouna a Božena Ivanová z České Třebové. Všem předal Pamětní medaili rada ruského velvyslanectví Jevgenij Golikov společně s poslankyní Parlamentu ČR Květou Matušovskou (KSČM). Slavnostních aktů se zúčastnili i další hosté, v Moravské Třebové předseda Městského výboru KSČM a tajemník OV Českého svazu bojovníků za svobodu Josef Odehnal, nebo ředitel Domova důchodců Milan Janoušek společně se svou zástupkyní Romanou Holasovou.

V přátelské besedě vzpomínali účastníci bojů na dobu před 75 lety, na hrůzy, které by už nikdy nechtěli zažít. Slzy do očí posluchačům vehnala Jarmila Halbrštátová, která ve svých 97 letech poděkovala Rudé armádě za svobodu. Obdobné to bylo i v dalších místech Pardubického kraje, v Chrudimi byli veteráni přijati starostou města.

Všichni ocenění byli dojati a nesouhlasili s tím, co se v současnosti děje s útoky na osvoboditele od fašismu. Vzkázali svým spoluobčanům, že kdyby nebylo nezměrných obětí, které přinesla Rudá armáda, my bychom tady nebyli.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ

FOTO - autorka