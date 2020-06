Pomozme lidem

Přívalové deště způsobily apokalypsu. Nikdo takovou pohromu nečekal. Průtok řeky Moravy na některých místech stoupl stonásobně. Deště zasáhly Šumpersko nebývalou silou. Uničov, Šumvald i další oblasti jsou obrovsky postižené. Škody jsou na majetku obcí i občanů nedozírné. Podle statiků je v Šumvaldu podemletá desítka domů a číslo není patrně konečné. Záplavy se nevyhnuly ani výrobním prostorám podniků.

Koronavirová pandemie a teď tato katastrofa postihla mnoho lidí. Jako by příroda zkoušela, co člověk vydrží. Hladina vody vystoupila místy přes metr vysoko. Poděkování patří opět obětavým hasičům. Zachraňovali lidi i jejich majetek. Nyní pomáhají s odklízením následků povodně. Nikdo netuší, jak dlouho bude trvat odstraňování škod, předpoklad je několik let. Odhad výše škod v Šumvaldu je až 500 milionů, což je číslo i se škodami na majetcích občanů.

Nikdo z nás neví, kdy bude také pomoc potřebovat. Proto kdo můžeme, pomozme, ať už finančně, darováním hmotných věcí nebo prací při obnově obcí. Empatii jsme projevili v době koronaviru a je třeba pomoci i nyní. Nejlepším způsobem je, zeptat se přímo v postižených obcích, jakou formu pomoci v současné době potřebují nejvíc.

Varování před přívalovými dešti trvá i nadále. Věřme, že nebude naplněno v tak hrozivé podobě, jak tomu bylo nyní na Šumpersku. Katastrof jsme si už v tomto roce zažili víc než dost. Potřebujeme si vydechnout a mít čas na práci. Věřím, že pomoc postiženým oblastem poskytne i vláda. Obce tuto zátěž bez pomoci státu nezvládnou.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM