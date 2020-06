Pohádka o dvou soudcích a velkém čápovi

Událo se před čtyřmi lety. Dva ctění kmeti vysvlékli soudcovský talár a vyrazili fandit českým fotbalistům na EURO. Potud nic divného. Aby co nejvíce podpořili svěřence Pavla Vrby, vzali si sebou na cestu do země galského kohouta i své nejbližší. Ani na tom není nic divného.

Ovšem právě v tento moment opouštíme »svět« přirozenosti a propadáme se do septikové reality dneška. Oba soudci totiž přijali velkorysou nabídku tehdejšího šéfa FAČR Miroslava Pelty, tohoto enfant terrible českého fotbalu. Suma sumárum velký čáp, jak se Peltovi přezdívá, napumpoval do těchto pánů z pokladny fotbalové asociace celkem 245 528 Kč. A ti samozřejmě neodmítli.

Jeden z nich si to pro sebe zdůvodnil jako odměnu za zásluhy pro vesnický fotbal – TJ Záryby. Také se vám to jakoby zdá? V téhle zemi jsou stovky venkovských fotbalových nadšenců, obyčejných zapálených chlapů, kteří nikdy nedostali ani diplom, natož zájezd na EURO. I když na druhou stranu... - přejme jim to, však ze svých platů by si takový výlet dovolit nemohli. Velký čáp si vždycky uměl ty potřebné omotat kolem prstu.

Miroslav Pelta prostě ví, kudy běží zajíc...

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM