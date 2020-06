Bez pohlaví

Moderní doba mě čím dál víc fascinuje. Na jednu stranu Světová zdravotnická organizace (WHO) nezapomíná ani v době zuřící pandemie koronaviru na další důležité oblasti lidského zdraví a vydává manuál pro sexuální výchovu, ve kterém říká, že už děti mladší čtyř let by se měly učit masturbovat. Na druhou stranu, když dcera hledala informace o zvířatech, zjistila, že na Wikipedii jsou krásné 3D modely velkých zvířat – býk, koza, lev… ale bez pohlavních znaků. Tedy lev hřívu má, ale mezi nohama nemá nic. Ještě zvrácenější je koza, která mezi nohama nemá ani vemeno.

Už delší dobu se objevují snahy o bezpohlavní přejmenovávání dříve běžně zažitých anglických názvů profesí (fireman, policeman…). Jak psal kolega, už nebudeme podle OSN používat ani tak podle mě krásná slova, jako manžel a manželka… Než abychom se, nedej bože, dotknuli nějakého alter-ega, raději celý svět vykastrujeme…

Ještě více by mě ale zajímalo, jak se tedy časem budou děti učit o tom, kde se berou miminka, jak se jednotlivá zvířata rozmnožují nebo třeba jak se získává mléko, které pijí ráno k snídani, když v encyklopediích nebo třeba v pohádkách o zvířatech (například nový Lví král) žádné pohlavní znaky zvířat nenajdou?

Možná vám toto téma přijde malicherné, ale na farmě začínám čím dál častěji narážet na divení se nad tím, co ten kůň, ovce, koza mezi nohama má. A nejen mezi dětmi. Lidé se bojí pojmenovat něco tak přirozeného, bez čeho by život mezi savci nebyl.

Příroda stvořila samce a samice a miliony let potvrdily, že pro velká zvířata je savčí způsob rozmnožování nejlepší. Jsme savci a pro zachování druhu potřebujeme muže a ženy. A mléko. Ano, mezi všemi živočišnými druhy existují jedinci, orientovaní jinak, což je vědecky dokázáno. Ale je jich mizivé procento. A nestávají se vůdci, nejsou rozmnožiteli druhu. Žijí si svůj spokojený život, najdou-li k sobě spřízněnou duši, bývají součástí společenstev, ale toť vše. Myslím, že by bylo vhodnější respektovat svůj přírodní původ a nechtít verbálně i vizuálně měnit principy, na kterých stojí sám život…

Helena KOČOVÁ