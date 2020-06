Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda nejdříve podpoří poukazy do domácích lázní

Krizový akční plán cestovního ruchu v ČR pro letošní a příští rok schválený vládou obsahuje 16 opatření pro obnovu tohoto odvětví. Některá jsou plošná, platná i pro další obory jako program COVID nájemné nebo kompenzační bonus pro živnostníky.

Další jsou specifická, zacílená na cestovní ruch, a to v hodnotě zhruba 6,7 miliardy korun. V rámci krizového akčního plánu vznikne projekt Dovolená v Česku, kdy stát poskytne poukazy na tuzemský pobyt. Nejdříve podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) chce podpořit lázeňství, kdy na pobyt a procedury přispěje 40 procent, maximálně však 4000 korun. Pobyt bude muset být minimálně na šest nocí. Rozpočet bude podle vládních materiálů stanoven až po detailním zpracování projektu. Jednat se bude se zdravotními pojišťovnami, ministerstvo se bude snažit projekt propojit s jejich aktivitami, řekla Dostálová.

Projekt je zatím plánovaný do konce roku. Později by bylo možné ho spustit i přes jarní prázdniny 2021. V případě potřeby ho MMR využije i na další segmenty cestovního ruchu. Ministerstvo si podle Dostálové dělalo průzkum mezi 1300 respondenty, ze kterého vyplynulo, že jen zhruba 15 % Čechů chce letos dovolenou strávit v zahraničí. Rozhodnuto strávit léto v tuzemsku je 46,1 % lidí, kdy by preferovali relaxační dovolenou, péči o fyzickou a dušení kondici.

Součástí krizového akčního plánu je dále např. obnovení marketingových aktivit na zahraničních trzích a zvýšení rozpočtu státní agentury CzechTourism. Plán počítá také s podporou domácího cestovního ruchu. »Cílem kampaně je motivovat skupinu nerozhodnutých k cestě po České republice a skupinu rozhodnutých k opakované cestě po ČR. Důraz je kladen na podporu domácích podniků, návštěvu neznámých destinací, prodloužení sezony, kvalitu a bezpečnost služeb,« píše se v materiálu.

Krize nedopadla jen na podnikatele, ale i na zaměstnance

»KSČM vítá snahy pomoci turistickému ruchu v ČR, na němž jsou závislá pracovní místa mnoha lidí. A přispívá to i k popularizaci České republiky v zahraničí. Ale není to nový projekt, některé státy evropy to už zkouší, dělají propagaci a uvolňují prostředky pro turismus ve vlastní zemi. Uvidíme, jaké budou konkrétní obrysy této pomoci,« nechává si otevřená vrátka pro hodnocení vládního kroku člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar.

Člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar.

V rozhovoru pro Haló noviny poukázal na to, že podpora českého lázeňství je dlouhodobý projekt a navázat na tradice lázeňství v naší zemi je cesta správným směrem. »Nesmíme ale zapomenout na to, že vláda zatím stále hovoří o podpoře podnikání, jakoby krize nedopadla také na zaměstnance,« dodal s tím, že by přivítal i nějakou verzi možností, aby zaměstnanci skutečně mohli do lázní vyjet. »Hovoří se o tom, že zde budou nějaké poukazy, ale bude je moci zaměstnanec skutečně využít? Bude si moci vzít volno a jet do lázní? Bude mít dovolenou, nebo přijde o práci, a nakonec bude mít jiné starosti než možnost cestovat a odpočívat?« položil řečnickou otázku komunistický poslanec. Přivítal by i řešení v rámci pracovně právních vztahů zaměřených třeba právě na lázeňství. Na to zatím vláda v návrhu nemyslí.

Příspěvek na lázeňský pobyt navržený vládou by mohl podpořit opětovný rozjezd lázní, které se kvůli koronavirové krizi na čas úplně zastavily. Generální ředitel Lázní Františkovy Lázně Josef Ciglanský věří, že je to dobrá cesta. "Také jsme za takový příspěvek v rámci voucherů bojovali. Což se podařilo. Neznám v tuto chvíli ale podrobnosti, ty se zřejmě ještě budou dolaďovat. Ale určitě to bude dobrá věc na opětovný rozjezd lázní," doplnil.

Lázně v době mimořádných opatření nesměly přijímat klienty na lázeňskou léčbu. Navíc kvůli uzavření nebo omezení na hranicích přišly o zahraniční klienty, na kterých byly některé lázeňské provozy závislé. Nyní už však částečně znovu své služby poskytují. Ve Františkových Lázních je nyní obsazenost zhruba na 40 procentech a kromě pacientů, kteří přijíždějí na komplexní lázeňskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami, začínají přibývat i samoplátci. Právě pro ně by státní příspěvek mohl být motivací.

V cestovním ruchu u nás pracuje na čtvrt milionu lidí. Podle prezidenta Fóra cestovního ruchu Viliama Sivka by bez podpory státu bylo ohroženo 200 tisíc míst. Cestovní ruch každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun. Podle agentury CzechTourism tvoří tři procenta z hrubého domácího produktu ČR. Letos se počítá s propadem cestovního ruchu o více než polovinu.

(ku)