Petice proti ochuzování obcí obnovena

Petici proti úhradě kompenzací podnikatelům z rozpočtů obcí a krajů podepsalo přes 1000 představitelů obcí. Protože je na stole možnost schválení kompenzací pro obce, které by finanční situaci narovnaly, autor petice Jan Grolich obnovil možnost jejího podepisování. Finální petici chce předat s organizátory demonstrace starostů, která je plánována na 16. června.

Petici lidoveckého starosty Velatic na Brněnsku Grolicha proti úhradě kompenzací podnikatelům z rozpočtů obcí a krajů podepsalo během týdne přes 1000 představitelů obcí. Přesto byly pozměňovací návrhy řešící tuto situaci ve Sněmovně zamítnuty. Poslední nadějí pro obce a kraje je návrh, který míří do Senátu a který by měl zaručit paušální náhrady pro obce i kraje. Tento návrh říká, že obce by dostaly 1000 Kč na občana a kraje 400 Kč na občana.

Autor petice Grolich proto obnovil možnost podepsat původní petici, aby podpořil tlak pro schválení návrhu na paušální náhrady. Pokud projde Senátem, dostane se k projednání ve Sněmovně 16. června. »Ozvala se mi řada starostů a zastupitelů, že v předchozí vlně nestihli petici podepsat. Chci jim proto dát možnost přidat se k naší výzvě,« uvedl Grolich. Aktuálně je petice podepsána více než 1350 představiteli obcí a měst.

K návrhu na řešení financování obcí a krajů autor petice řekl: »Tento návrh je jediné spravedlivé řešení. Dotace jako náhrada ukradených peněz jsou nesmysl. V Praze na ministerstvech si vyberou, kde, kolik a za co se utratí. Ale v žádném případě se nedostanou peníze zpět do všech obcí. Prohlášení pana premiéra a paní Schillerové nás starosty už zvedají ze židle. Vede to k tomu, že se na 16. června chystá demonstrace starostů. Ten den se ukáže, jestli chce vláda ČR s obcemi a městy normálně vycházet, nebo jestli nám chtějí vše jen diktovat.«

Komunistický starosta obce Tvrdonice na Břeclavsku a kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje Zdeněk Tesařík připojil stanovisko: »Na jihomoravském krajském zastupitelstvu jsem tuto petici podpořil. Jiné podobné petice jsem už podepsal za náš Region Podluží. Zastávám názor, že rozdělování peněz přes dotace je nesystémové. My konkrétně doplácíme na to, že jsme poměrně hodně investovali a snížením přísunu financí nám budou chybět peníze na dofinancování ostatních akcí. I my jsme dostali informaci, že máme možnost získat dotaci na úpravu základní školy, o kterou jsme žádali před třemi roky. Ale v té době dofinancování z vlastních zdrojů obce bylo v jiných (nižších) částkách než dnes, tak je možné, že ji odmítneme. To proto, že mezitím jsme dělali další akce a už nebudeme mít dost prostředků na dofinancování úpravy ZŠ. Takže bychom určitě uvítali přímou podporu, nikoliv ale přes dotace. Tu ať dají opravdu malým obcím do tisíce obyvatel, které mají velmi malé rozpočty a na větší investice si nenaspoří. Nevím, co podporují naši poslanci, předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik hovořil v Otázkách Václava Moravce celkem dobře, že se vedení podívá, zda nepodpořit návrh na přímé zaslání financí obcím, což si myslím, že by bylo daleko vhodnější.«

